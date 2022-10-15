婦團推「女人＄進自由」 陪伴受暴婦女找回生活自主權

現代婦女基金會指出，經濟、小孩、安全往往是影響受暴婦女做決定的重要因素，而受暴婦女生活健全與否，也常與經濟狀況脫不了關係，但要經濟資源獲取複雜，造成婦女受暴處境不易被看見，比如看似具低收入資格，補助卻被伴侶奪走，不支付家用或小孩相關費用等，有受暴婦女甚至被迫刷信用卡度日，導致欠債連連。

現代婦女基金會表示，基金會從2014年推動 「女人＄進自由 ─ 經濟賦權團體」方案，內容涵蓋經濟虐待與關係界線、建立信用、擬定生活費用、儲蓄、保險、投資、退休計畫等，強調以財務素養教育搭配社會工作專業，了解個案經濟弱勢成因，提供可被執行的經濟安全計畫。

新竹工作站今年辦理的「女人＄進自由 ─ 經濟賦權團體」方案，首次獲得全聯慶祥基金會贊助，讓成員運用每月三千元的全聯禮券支持生活開銷，為案家的經濟困境開闢新資源，以緩解財務壓力，或將原本獲取的所得轉換為儲蓄金額，為未來做準備。

今天是新竹工作站「女人＄進自由 ─ 經濟賦權團體」成員回娘家的日子，成員小芳分享，學到記帳、分類、檢討不該花的、怎麼增加收入等，讓她更清楚自己的金錢流向，以及該如何有效使用金錢，從中也影響孩子的理財知能，辨識出想要和真正需要等。

成員阿麗說，她剛離開受暴環境時身心狀況不好，沒有穩定工作，又要處理離婚訴訟，每月3000元全聯禮券的挹注對維持基本生活與身心安定有所幫助。成員淑滿則分享，參加團體可以認識其他同樣遭受家庭暴力的姊妹，彼此互相扶持、交流，內心不再感到孤單。

現代婦女基金會新竹工作站督導劉佩晴表示，財務素養課程結合經濟補助資源，有助於與成員討論日常開銷調整，也有助於中長期經濟安全計畫的擬定。全聯慶祥基金會社工邱雅恵今也到現場頒發10月份全聯禮券，希望讓深陷家庭暴力的被害人感到不孤單，並推廣急難救助服務，若周遭有需要幫忙的人，可至任一全聯門市索取申請表。