超大豪雨來襲！尼莎颱風增強 擎天崗累計雨量破500毫米

輕度颱風尼莎於今日下午2時生成，中央氣象局晚間持續發布海上颱風警報。氣象局表示，第20號颱風尼莎過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，持續對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。

氣象局說，颱風外圍環流影響，今晚至明日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣山區及基隆北海岸、新北市、台北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，今日各縣市出現較大累計雨量包括台北市擎天崗511.5毫米，宜蘭縣翠峰湖312.5毫米，新北市五分山223.0毫米，新竹縣西丘斯山211.5毫米。

氣象局說，今晚至明巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。