颱風尼莎明將掃過巴士海峽 5離島航線明日全停航

輕度颱風尼莎於今日下午2時形成，氣象局於下午4時發布尼莎颱風海上颱風警報，預計在明後天為北部及東半部帶來劇烈降雨，其中台北市擎天崗今日累計雨量已達465毫米之多，氣象局持續針對北部及東半部7縣市發布豪雨特報。

颱風外圍環流也對離島航班造成影響，交通部航港局通報，今日有5航線，共12航次停航；明日則有26航次停航，包括基隆-馬祖全部停航(2航次)，南竿-莒光全部停航(6航次)，南竿-東引全部停航(1航次)，富岡-綠島全部停航(14航次)，富岡-蘭嶼全部停航(3航次)；航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

根據氣象局風雨預報，台北市山區、宜蘭縣山區總雨量最高可達900毫米；花蓮縣山區及新北市山區總雨量可達800毫米；新北市、宜蘭縣平地總雨量也可達800毫米；基隆市、台北市平地及桃園市、新竹縣山區總雨量也可達600毫米。

氣象局預報員謝佩芸表示，明天白天尼莎颱風通過巴士海峽，將為迎風面的東半邊及桃園以北地區帶來更多降雨；到了明天晚上颱風約略會到台灣西南側，屆時因為東北季風增強，明天晚上會持續有明顯降雨且雨勢將再增強。