快訊

自評6點與他校生「不一樣」 台大生見1特質有感：要趕投胎？

尼莎颱風挾豪雨襲東北部 公總示警5省道恐管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風尼莎明將掃過巴士海峽 5離島航線明日全停航

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部航港局表示，明天離島船班共26航次停航，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島，示意圖。報系資料照
交通部航港局表示，明天離島船班共26航次停航，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島，示意圖。報系資料照

輕度颱風尼莎於今日下午2時形成，氣象局於下午4時發布尼莎颱風海上颱風警報，預計在明後天為北部及東半部帶來劇烈降雨，其中台北市擎天崗今日累計雨量已達465毫米之多，氣象局持續針對北部及東半部7縣市發布豪雨特報。

颱風外圍環流也對離島航班造成影響，交通部航港局通報，今日有5航線，共12航次停航；明日則有26航次停航，包括基隆-馬祖全部停航(2航次)，南竿-莒光全部停航(6航次)，南竿-東引全部停航(1航次)，富岡-綠島全部停航(14航次)，富岡-蘭嶼全部停航(3航次)；航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

根據氣象局風雨預報，台北市山區、宜蘭縣山區總雨量最高可達900毫米；花蓮縣山區及新北市山區總雨量可達800毫米；新北市、宜蘭縣平地總雨量也可達800毫米；基隆市、台北市平地及桃園市、新竹縣山區總雨量也可達600毫米。

氣象局預報員謝佩芸表示，明天白天尼莎颱風通過巴士海峽，將為迎風面的東半邊及桃園以北地區帶來更多降雨；到了明天晚上颱風約略會到台灣西南側，屆時因為東北季風增強，明天晚上會持續有明顯降雨且雨勢將再增強。

尼莎颱風 雨量

延伸閱讀

尼莎颱風不容小覷 2縣市山區總雨量可達900毫米

雨勢升級！台北市山區「紫爆」嚴防超大豪雨

因應降雨 石門水庫滿水位將調節性放水

尼莎颱風挾豪雨襲台 1可能性氣象局不排除發布陸警

相關新聞

尼莎颱風挾豪雨襲台 1可能性氣象局不排除發布陸警

尼莎颱風今天下午2時生成，為今年編號第20號颱風，氣象局預測朝西通過巴士海峽，預計下午4時發布海上颱風警報。

雨勢升級！台北市山區「紫爆」嚴防超大豪雨

輕度颱風尼莎於今日下午2時生成，氣象局隨即於下午4時發布海上颱風警報，氣象局亦持續發布豪雨特報，指出因颱風外圍環流影響，...

輕颱尼莎可望生成 鄭明典：很接近颱風強度了

熱帶性低氣壓TD23持續發展中，有機會形成尼莎颱風。中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，有點特別的雲型，圓圈...

颱風尼莎明將掃過巴士海峽 5離島航線明日全停航

輕度颱風尼莎於今日下午2時形成，氣象局於下午4時發布尼莎颱風海上颱風警報，預計在明後天為北部及東半部帶來劇烈降雨，其中台...

尼莎颱風不容小覷 2縣市山區總雨量可達900毫米

輕度颱風尼莎於今日下午2時生成，氣象局隨即於下午4時發布海上颱風警報，並在下午5時發布風雨預測。根據氣象局預報，尼莎颱風...

尼莎颱風挾豪雨襲東北部 公總示警5省道恐管制

輕度颱風尼莎於今日下午2時形成，氣象局於下午4時發布尼莎颱風海上颱風警報，預計在明後天為北部及東半部帶來劇烈降雨，交通部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。