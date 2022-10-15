尼莎颱風挾豪雨襲東北部 公總示警5省道恐管制

輕度颱風尼莎於今日下午2時形成，氣象局於下午4時發布尼莎颱風海上颱風警報，預計在明後天為北部及東半部帶來劇烈降雨，交通部公路總局應變中心也同步二級開設，並提醒台2線、台7線、台8線、台9線、台9丁線等5省道，可能根據氣象局定量降水預報情資而實施管制。

公路總局說，今日上午止已與所屬工程處依氣象情資召開3次工作會議，辦理相關防汛應變整備作業。依最新情資顯示，尼莎海上警報發布，配合東北季風共伴，目前大台北已有大豪雨，未來15日夜間至17日花蓮地區可能達大豪雨，大台北及宜蘭山區可能達超大豪雨等級，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為。

公路總局另分析各項可能情境並盤點影響路段之排水設施，重點監控路段橋梁巡查、易致災路段阻斷後之替代路線資訊與現場指示導引牌面等整備作業，並派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

公路總局強調，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，