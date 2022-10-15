尼莎颱風不容小覷 2縣市山區總雨量可達900毫米

輕度颱風尼莎於今日下午2時生成，氣象局隨即於下午4時發布海上颱風警報，並在下午5時發布風雨預測。根據氣象局預報，尼莎颱風將於今日至下周一三天內為北部、東半部帶來劇烈降雨，其中降雨最猛烈的時間會落在明天晚間至周一，東北部地區需注意大豪雨等級的雨勢。

根據氣象局風雨預報，台北市山區、宜蘭縣山區總雨量最高可達900毫米；花蓮縣山區及新北市山區總雨量可達800毫米；新北市、宜蘭縣平地總雨量也可達800毫米；基隆市、台北市平地及桃園市、新竹縣山區總雨量也可達600毫米。

氣象局預報員謝佩芸表示，明天白天尼莎颱風通過巴士海峽，將為迎風面的東半邊及桃園以北地區帶來更多降雨；到了明天晚上颱風約略會到台灣西南側，屆時因為東北季風增強，明天晚上會持續有明顯降雨且雨勢將再增強。