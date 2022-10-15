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尼莎颱風挾豪雨襲東北部 公總示警5省道恐管制

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雨勢升級！台北市山區「紫爆」嚴防超大豪雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
輕度颱風尼莎於今（15）日下午2時生成，氣象局隨即於下午4時發布海上颱風警報，氣象局亦持續發布豪雨特報，指出因颱風外圍環流影響，今晚至明日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨。聯合報系資料照
輕度颱風尼莎於今（15）日下午2時生成，氣象局隨即於下午4時發布海上颱風警報，氣象局亦持續發布豪雨特報，指出因颱風外圍環流影響，今晚至明日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨。聯合報系資料照

輕度颱風尼莎於今日下午2時生成，氣象局隨即於下午4時發布海上颱風警報，氣象局亦持續發布豪雨特報，指出因颱風外圍環流影響，今晚至明日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、新竹縣山區及基隆北海岸、新北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區以及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

氣象局超大豪雨警示範圍包括台北市士林區及北投區，基隆北海岸、新北市、新竹縣山區、宜蘭縣山區則要防範豪雨，台北市其他地區及桃園市、新竹縣、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區也須慎防大雨。

氣象局表示，明天白天尼莎颱風通過巴士海峽，將為迎風面的東半邊及桃園以北地區帶來更多降雨；到了明天晚上都持續會有明顯且可能再增強；雨勢在周日、下周一與最大，東北部注意大豪雨；北北基桃花東恆春注意豪雨；風力則是周一、週二最強，中部沿海、恆春及離島嚴防11級以上強風、台南以北及東半部也有8至9級以上的強陣風。

氣象局超大豪雨警示範圍包括台北市士林區及北投區，基隆北海岸、新北市、新竹縣山區、宜蘭縣山區則要防範豪雨，台北市其他地區及桃園市、新竹縣、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區也須慎防大雨。圖／氣象局提供
氣象局超大豪雨警示範圍包括台北市士林區及北投區，基隆北海岸、新北市、新竹縣山區、宜蘭縣山區則要防範豪雨，台北市其他地區及桃園市、新竹縣、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區也須慎防大雨。圖／氣象局提供
尼莎颱風帶來的雨勢在周日、下周一與最大，東北部注意大豪雨；北北基桃花東恆春注意豪雨。圖／氣象局提供
尼莎颱風帶來的雨勢在周日、下周一與最大，東北部注意大豪雨；北北基桃花東恆春注意豪雨。圖／氣象局提供

豪雨 尼莎颱風

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