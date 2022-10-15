雨勢升級！台北市山區「紫爆」嚴防超大豪雨

輕度颱風尼莎於今日下午2時生成，氣象局隨即於下午4時發布海上颱風警報，氣象局亦持續發布豪雨特報，指出因颱風外圍環流影響，今晚至明日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、新竹縣山區及基隆北海岸、新北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區以及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

氣象局超大豪雨警示範圍包括台北市士林區及北投區，基隆北海岸、新北市、新竹縣山區、宜蘭縣山區則要防範豪雨，台北市其他地區及桃園市、新竹縣、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區也須慎防大雨。