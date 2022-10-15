因應降雨 石門水庫滿水位將調節性放水
颱風尼莎今天下午2時生成，經濟部水利署北區水資源局說，桃園市石門水庫及新竹縣寶二水庫都接近滿水位，為因應這波降雨，石門水庫將調節性放水，呼籲民眾避免進入大漢溪河道。
交通部中央氣象局表示，尼莎影響，北台灣、東北部降雨持續，明天雨勢會比今天更明顯，17日尼莎進南海後，北方高壓會帶來東北季風，屆時颱風外圍及東北季風將在東北部形成共伴效應，北台灣迎風面將降雨明顯，桃園以北及東北部要防豪大雨發生機率。
北水局發布新聞稿表示，這波降雨適逢二期稻作進入抽穗期，正需充足水量供灌，讓稻穗飽滿；已協調行政院農業委員會農田水利署新竹、桃園及石門管理處加強引水供灌及埤塘蓄存，以滿足後續供灌用水需求、11月下旬二期稻作順利收割，並確保到今年底公共給水供水無虞。
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