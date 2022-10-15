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尼莎颱風挾豪雨襲台 氣象局因1可能性不排除發布陸警

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尼莎颱風挾豪雨襲台 1可能性氣象局不排除發布陸警

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
東北部降雨會越來越明顯，建議民眾妥善安排周末行程，避免前往海邊、溪邊及山區活動。圖／中央氣象局提供
東北部降雨會越來越明顯，建議民眾妥善安排周末行程，避免前往海邊、溪邊及山區活動。圖／中央氣象局提供

尼莎颱風今天下午2時生成，為今年編號第20號颱風，氣象局預測朝西通過巴士海峽，預計下午4時發布海上颱風警報。

氣象局預報員謝佩芸表示，要注意東北部降雨會越來越明顯，建議民眾妥善安排周末行程，避免前往海邊、溪邊及山區活動。

至於輕度颱風尼莎是否可能進一步發布陸上颱風警報？謝佩芸則說，要持續觀察颱風在通過巴士海峽時，路徑是否會偏北，因此不能排除這個可能性。

謝佩芸說，尼莎颱風明天及周一上半天離台灣最近，且預計有略為增強的趨勢，今天到明天颱風就會持續向西移動、逐漸進入巴士海峽，桃園以北、東北部及東半部要注意外圍環流帶來的劇烈降雨，今天則是在台北市山區有明顯降雨，台北市擎天崗累計雨量已達大豪雨等級、單日400毫米。

氣象局持續發布豪雨特報，台北市山區要注意大豪雨，基隆北海岸、新北市及宜蘭縣山區要注意豪雨，雙北市、桃園市、新竹縣、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區則要注意大雨。

尼莎颱風 豪雨

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