公立風景區餐飲服務不陽春 墾森觀海樓有高檔飯店FU

墾丁國家森林遊樂區是老字號人氣風景區，林務局屏東林區管理處因應時代變遷和旅遊型態改變，3年前整修樓高27公尺、可360度一次眺望台灣海峽、巴士海峽、太平洋的觀海樓，並與墾丁華泰瑞苑合作提供優質輕食餐飲服務，今天重新開放營運，軟硬體設施大升級，顛覆一般人對公立旅遊景區平價餐飲服務的既有印象，遊客為之驚豔。

屏東林管處長楊瑞芬說，墾丁森林遊樂區開放有54年歷史，原有園區設施已不符遊客需求使用，前年全面啟動區內軟硬體設施改善，包括已完工的花榭、遊客中心及周遭景觀改善、各步道節點優化工程等，今天開放營運的觀海樓，坐擁台灣最南端360度無敵海景，且具各年代遊客的回憶情懷，為提領更優質的服務，並與墾丁華泰瑞苑合作提供飯店優質的餐飲服務，來將持續與華泰及社區共同開辦觀星、夜觀、手作DIY等活動，帶遊客展開一趟嶄新的森呼吸之旅。

泰瑞瑞苑說，餐廳取名「GADUGADU」，它的字源自於排灣族語「山林」用它引申為「秘境」的意思；睽違3年、重新對外開放的觀海樓6樓高視野，遊客可以充分感受到台灣海峽、巴士海峽、太平洋，360度三面環繞的世界級景觀，整個恆春半島盡收眼底，並嚴選在地食材、時令農產，製成充滿南國風情的各式早午餐料理，以無盡蔚藍佐餐、美食美景作伴。