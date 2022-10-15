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公立風景區餐飲服務不陽春 墾森觀海樓有高檔飯店FU
墾丁國家森林遊樂區是老字號人氣風景區，林務局屏東林區管理處因應時代變遷和旅遊型態改變，3年前整修樓高27公尺、可360度一次眺望台灣海峽、巴士海峽、太平洋的觀海樓，並與墾丁華泰瑞苑合作提供優質輕食餐飲服務，今天重新開放營運，軟硬體設施大升級，顛覆一般人對公立旅遊景區平價餐飲服務的既有印象，遊客為之驚豔。
屏東林管處長楊瑞芬說，墾丁森林遊樂區開放有54年歷史，原有園區設施已不符遊客需求使用，前年全面啟動區內軟硬體設施改善，包括已完工的花榭、遊客中心及周遭景觀改善、各步道節點優化工程等，今天開放營運的觀海樓，坐擁台灣最南端360度無敵海景，且具各年代遊客的回憶情懷，為提領更優質的服務，並與墾丁華泰瑞苑合作提供飯店優質的餐飲服務，來將持續與華泰及社區共同開辦觀星、夜觀、手作DIY等活動，帶遊客展開一趟嶄新的森呼吸之旅。
泰瑞瑞苑說，餐廳取名「GADUGADU」，它的字源自於排灣族語「山林」用它引申為「秘境」的意思；睽違3年、重新對外開放的觀海樓6樓高視野，遊客可以充分感受到台灣海峽、巴士海峽、太平洋，360度三面環繞的世界級景觀，整個恆春半島盡收眼底，並嚴選在地食材、時令農產，製成充滿南國風情的各式早午餐料理，以無盡蔚藍佐餐、美食美景作伴。
今早帶家人前往嚐鮮的鍾姓遊客說，早期觀點，公部門以服務為性質，自然平價當道，茶葉蛋、熱狗、罐裝飲料是王道，但隨著時間過去，景點的興衰，未嘗不是一件好事，森林慢慢恢復面貌，遊憩的概念加入，國民大舉出國度假對台灣信心不足，公立景區提供在地食材、平價至中等消費，選擇性更多、質感提升，才是該走的方向。
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