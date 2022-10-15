輕颱尼莎生成！今下午4時發海警 影響台灣最劇烈時間曝光

中央氣象局說，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今天下午2時發展為輕度颱風尼莎，編號第20號，預測朝西通過巴士海峽。

氣象局將於下午4時發布第20號颱風海上颱風警報，下午5時40分舉行記者說明會，並於下午5時發布風雨預報。

氣象局說，今天台北市山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、新北市山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率；大豪雨地區：台北市山區。

氣象局說，尼莎颱風明天至17日上午之前是距離台灣最接近的時候，影響最劇烈、雨勢最大。明後天安排戶外行程一定要評估天氣狀況，尤其避免前往海邊、山區活動。尼莎颱風有增強趨勢，外圍水氣已逐漸影響台灣。

氣象局發布豪雨特報，尼莎颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、新北市山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。

大豪雨：台北市山區。豪雨：基隆北海岸、新北市山區、宜蘭縣山區。大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。

氣象局已發布陸上強風特報，颱風外圍環流影響，今天嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東半部及台南沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。