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國產鵝正好價！業者大促銷推「分切」新吃法

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
中華民國水禽產業促進發展協會今趁肉鵝「正好價」至古坑綠色隧道舉辦大促銷。記者陳苡葳／攝影
中華民國水禽產業促進發展協會今趁肉鵝「正好價」至古坑綠色隧道舉辦大促銷。記者陳苡葳／攝影

全國肉鵝產量有40％來自雲林縣，產地價格從每台斤50元回升至目前約64元，中華民國水禽產業促進發展協會趁著肉鵝「正好價」，今至古坑綠色隧道舉辦大促銷，推廣「分切」肉鵝新吃法，翻改過去「整隻吃」的習慣，網購也可買到。

理事長吳祥斌、農委會家禽生產科長程俊龍，及縣府農業處畜產科長謝詠丞今參與促銷活動，與現場民眾一起試吃煙燻甘蔗鵝肉，品嘗鮮鵝美味料理。

程俊龍說，鵝肉在國人餐桌上是深具代表性的肉類，「餐廳上菜有鵝肉，形同對賓客最大禮遇」，不過在2015年禽流感疫情後，鵝肉產業受影響，幸經近年努力，產能恢復，目前正好價，鼓勵國人多多享用。

吳祥斌表示，當年禽流感疫情持續3年，鵝價飆高「物以稀為貴」，2019年價格落到最低點，經政府輔導後，前年開始逐漸回穩，產量從100隻回升至400萬支以上，強調國產優質鵝肉不外銷，「留最好的給國人享用」。

吳祥斌說，近3年疫情影響，業者調整思維做分切加工技術，整隻鵝肉分製胸或腿，「想吃什麼部位都能自選」，成功帶動電商商機，秋冬到來，也相當適合料理燒酒鵝、薑母鵝，今日所得盈餘5萬元全數捐助長愛家園育幼院。

農委會家禽生產科長程俊龍（左起）、中華民國水禽產業促進發展協會理事長吳祥斌，及縣府農業處畜產科長謝詠丞合力促銷國產鵝肉。記者陳苡葳／攝影
農委會家禽生產科長程俊龍（左起）、中華民國水禽產業促進發展協會理事長吳祥斌，及縣府農業處畜產科長謝詠丞合力促銷國產鵝肉。記者陳苡葳／攝影

禽流感 電商

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