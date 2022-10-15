台北市山區慎防大豪雨 擎天崗單日累積雨量393毫米

中央氣象局持續發豪雨特報，因熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、新北市山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

根據雨量累積資訊，台北市擎天崗今天至下午2時30分，單日累積雨量393毫米，陽明山301毫米，氣象局也說，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。

氣象局表示，今天熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近，基隆北海岸、東北部、東部及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。