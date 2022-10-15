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台北市山區慎防大豪雨 擎天崗單日累積雨量393毫米
中央氣象局持續發豪雨特報，因熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、新北市山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率。
根據雨量累積資訊，台北市擎天崗今天至下午2時30分，單日累積雨量393毫米，陽明山301毫米，氣象局也說，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。
氣象局表示，今天熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近，基隆北海岸、東北部、東部及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
氣象局說，今天嘉義以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部、東部及台南沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
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