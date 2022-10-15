周末不知道去哪 來華山選購全台優質農產品 免費入場

中華郵政公司及農委會農糧署合作，於「i 郵購」網路商城開設優質農特產品專區，並於今、明兩天在華山文創園區東2D館舉辦「農郵樂市集」活動，現場規畫優質農產展售，包括來自新竹的米粉、榮獲百大青農的養生黑木耳、屏東洋蔥醬油、西螺黑豆及花蓮哇好米等，還有來店禮及抽獎活動等，民眾可免費入場、自由參觀。

郵政公司說，新冠肺炎疫情影響台灣農產品國內外消費市場，為協助農民轉型及增加線上銷售通路，中華郵政公司與行政院農業委員會農糧署共同合作，於「i 郵購」網路商城開設優質農特產品「聯合推薦」專區，協助具在地特色且通過驗證的優質小農與電商平臺接軌，提供民眾透過網路輕鬆買到品質保證的台灣農產品。

中華郵政公司董事長吳宏謀指出，i郵購網路商城專區商品皆為農糧署把關推薦，具產銷履歷或有機驗證標章，該專區自去年開設後大受好評，顯見消費者對小農自產自銷商品及安全食品理念的認同與支持，目前商城已有70店家、670項商品供民眾選購。

吳宏謀說，過去小農不容易進到大通路，讓很多很好農產品沒辦法很快到達消費者手上，現在透過i郵購平台，民眾只需下載APP就能無時無刻買到優良農產品，應有盡有，疫情期間可以少移動少接觸，在家就能方便購買農產品。

農糧署署長胡忠一說，疫情加速改變消費者購物模式，加上今年部分農產品外銷大陸受阻，更突顯農民轉型及策略聯盟的重要性。在與中華郵政公司合作下，農糧署推薦具產銷履歷或有機驗證的小農，消費者可以輕鬆查詢到農產品的產銷資訊，公開、透明及可追溯，農糧署也辦理一系列教育訓練，從行銷、文案、包裝甚至拍攝等，讓生產者能跟上數位經濟的腳步，並透過郵政資源讓安心、優質的農產品直送到消費者手中，實踐農業永續。

另為吸引更多民眾參與「農郵樂市集」活動，現場推出三重好康回 饋。第一重「打卡禮」：與入口形象牆合照打卡即可兌換精美禮品；第二重「來店禮」：入口處發放限量「現場抵用券（2張50元）」，凡消費滿500元，即可現場折抵50元；第三重「滿額禮」：現場累積消費滿500元，送限量100點i郵購紅利點數；累積消費滿1000元，可獲得1次抽獎機會。