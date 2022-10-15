有愛無礙！全台身心障礙者相聚 支持「心要走出來」

雲林縣愛無礙協會今天在斗六市舉辦身心障礙者權利公約（CRPD）與身障者自立生活論壇，邀集台中、彰化、雲林、嘉義、屏東等縣市身障者分享生活經驗，理事長陳明瑟說，透過同儕交流，彼此支持，了解自己「其實也可以這樣生活」。

身心障礙者的心理支持相當重要，原是企業高階主管的張敏川，因基因遺傳得到罕見疾病，9年前發病致眼睛病變，失去視力，無法工作、開車，人生跌落谷底，內心極度抗拒不想面對，靠媽媽打點生活。

張敏川說，自己長年封閉心情，不想與人接觸，近年父母相繼過世，在接觸協會後獲得支持，才發現可以透過其他方式，感受眼睛看不到的美好，聽到笑聲也才意會自己好久沒笑了，過去孤獨的心情終於找到慰藉，他也開啟新人生的學習之路，也學會和疾病和平相處。

來自嘉義市的江亭穎說，很多身障者受限各種環境障礙或支持不足，生活經驗較欠缺，今天相聚在一起，希望同儕互助前進，提升社區無障礙友善，更有力量。

陳明瑟說，身心障礙者也想要自由在社區生活，就算老了、殘了，一樣能去想去的地方、做想做的事、成為想成為的人；而同儕是典範，是彼此心理支持的靈藥，交流、陪伴更是良善循環。