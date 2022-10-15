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輕颱尼莎可望生成 鄭明典：很接近颱風強度了

聯合報／ 記者盧逸峰楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD23圓圈中有個小旋轉中心，但中心周邊對流不發展。外側雲系另外還有一個更大的環流，大環流中心在小中心的西側，大環流似乎比較強勢。圖／取自鄭明典臉書
熱帶性低氣壓TD23圓圈中有個小旋轉中心，但中心周邊對流不發展。外側雲系另外還有一個更大的環流，大環流中心在小中心的西側，大環流似乎比較強勢。圖／取自鄭明典臉書

熱帶性低氣壓TD23持續發展中，有機會形成尼莎颱風。中央氣象局鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，有點特別的雲型，圓圈中有個小旋轉中心，但中心周邊對流不發展。

他說，看外側雲系，另外還有一個更大的環流，大環流中心在小中心的西側，大環流似乎比較強勢。「很接近颱風強度了」。

氣象局說，熱帶性低氣壓TD23在菲律賓東方海面，向西移動，時速23公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象局說，今天熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近，基隆北海岸、東北部、東部及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

明天颱風外圍環流及東北季風增強影響；桃園以北及東半部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨。

今天東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率。

熱帶性低氣壓TD23的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
熱帶性低氣壓TD23的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

尼莎颱風 氣象局 鄭明典 颱風

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