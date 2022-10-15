新北消保官檢驗8款重複用嬰兒用尿布 3件標示不合格

不少父母為省錢及環保，改買可重複使用的嬰兒尿布。新北市法制局消保官抽查可重複使用的嬰兒尿布，總計8款，測試結果出爐，8款商品的布料皆符合標準，但經發局查到，其中3款在標記與標示、使用說明書2部分，並不符合相關規費，經發局已協助輔導改善。

消保官指出，經濟部標準檢驗局已將嬰兒用布尿褲（布）列為「應施檢驗商品」，製造或進口的嬰兒用布尿褲必須完成檢驗程序，並貼上「商品檢驗標識」後始得陳列或銷售。此次檢測8款商品，皆符合安全標準。

但在標示及說明書內容部分，經發局查獲，有2款商品的洗燙處理方式附縫和吊卡不一致，另1款商品則是未標示進口商名稱、電話、未標示尺寸。目前已輔導業者改善，非新北市業者則移請外縣市改善。

消保官指出，依照商品標示法第15條，若商品違反標示規定，應限期改善，不改善者可處2萬至20萬元，並得按次連續處罰，直到改正為止。

消保官建議，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的布尿褲，更要注意使用說明及警語，使用前先下水洗過並勤換布尿褲，才能保護寶寶的肌膚的健康。也提醒廠商應落實商品的安全性與標示正確性。