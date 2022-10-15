開學更要出門玩 新北推出8條串遊特色公園遊程

開學上課不苦悶，不必等寒暑假才出門，新北市景觀處今日在林口區小熊公園等9座新北市特色共融公園，舉行「新北公園玩舞日．帕克製造機」，推出8條串遊地方景點及特色公園的遊程，鼓勵民眾只要跨出家門，就能到鄰近公園一起遊戲，玩得健康也玩得開心。

新北市景觀處透過「新北公園玩舞日．帕克製造機」，鼓勵以輕鬆活潑的方式體驗公園，藉由參與遊戲過程對特色共融與全齡化公園有更多認識。新北市長侯友宜與小朋友一同搖擺「公園玩舞」舞步，加上劇團表演及遊戲工作坊，現場小朋友玩得嗨翻天。

「用的到的，才是你的」，侯友宜表示，市府從2019年起推動「公園全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，結合各局處、區公所、特公盟及身障童盟等公民團體，注重兒童表意權，並辦理兒童參與式工作坊，讓兒童玩自己想要玩的公園。

侯友宜說，此外，還加入公園運動指導員、不老志工等軟體服務，將新北市多座公園改造為特色共融暨全齡化公園，4年內已完成了108座，累計改善163座公園。景觀處補充，年底將會再新增3座公園。

為了讓民眾更親近公園，景觀處依據新北的自然和文化景觀特色，串聯8條新北公園的路線，例如北海青春線規劃遊青春山海線美麗的沿海風景，到金山玩公園、逛老街、吃美食，搭配金山的櫻花公園、杜鵑公園及流蘇公園，此外還有林口竹林線、汐止瑞芳線、土板新舊城線、三鶯老街線、新店碧潭線、中和三重河濱線和淡水八里線等，依據地方亮點打造不同的特色遊程。