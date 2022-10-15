百年品牌回歸 明星花露水家樂福上架開賣

即將邁入116歲生日的「明星花露水」正式上架「家樂福量販店」，全台17家家樂福量販店已可購買傳統玻璃瓶裝明星花露水以及攜帶式防蚊噴霧等多項產品，預計年底前全省300餘家家樂福及家樂福線上購物都買得到「明星花露水」，熟悉的百年持續飄香。

森晨貿易董事長許清風表示，2018年明星花露水原屬的明星化工因設備老舊、後代無意接手經營而正式宣布停產，造成各界震驚。為不讓這個百年品牌消失，2019 年新加坡商森晨貿易公司與明星化工談妥，正式接手經營恢復生產。這二年因疫情爆發，擁有73%食品級酒精的「明星花露水」成為防疫熱門商品，需求量大增，不僅產能全開，更斥資添購新設備擴增產能。