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台一線高架橋封路銑鋪 10月17至27日夜間2階段封路施工
台一線高架橋每日通勤車流量大，新北市養工處表示，為保障用路人安全，將分兩階段封閉道路，安排銑鋪工程改善路面，第一階段從10月17日起封閉往台北方向車道，10月24日起封閉往新莊方向車道，請用路人配合現場交管人員指揮改道通行。
養工處指出，台一線高架橋橫跨二重疏洪道及淡水河，為新北市新莊區、三重區與台北市萬華區、大同區之間交通要道，也連接省道快速公路台65、64線，交通流量十分龐大，高架橋雙向汽、機車道鋪面已有多處損傷，養工處安排銑鋪工程改善路面，保障用路人行駛安全。
養工處表示，此工程共分兩階段進行，第一階段為10月17日至10月21日，每日晚間10時30分至翌日上午5時30分，封閉往台北方向台一線高架橋（中山橋至中山高架橋段）汽、機車道，請民眾配合交維管制引導，改由新北大道直行後右轉光復路1段至重新路5段，再由重新橋經重新路4段右轉，走忠孝橋通往台北。
第二階段為10月24日至10月27日，每日晚間10時30分至翌日上午5時30分，封閉台一線高架橋（中山橋至中山高架橋段）往新莊方向汽、機車道，請民眾改由忠孝橋下三重中正南路匝道後，左轉重新路4段，走重新橋通往新莊，另行經重新路5段至光復路1段左轉直行後，銜接新北大道。
養工處提醒，施工時間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。
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