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一張圖看懂未來降雨趨勢 周末慎防「豪雨等級以上降雨」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局上午發布未來幾天降雨趨勢，周日及下周一，東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。圖／氣象局提供
氣象局上午發布未來幾天降雨趨勢，周日及下周一，東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。圖／氣象局提供

中央氣象局表示，今日受熱帶性低氣壓外圍環流接近影響，迎風面的北部及東半部降雨範圍擴大，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹及台東也有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

明天熱帶性低氣壓外圍環流及東北季風增強，桃園以北及東半部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

到了下周一，降雨仍多，北部及東半部地區有陣雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島容易出現局部大雨或豪雨，尤其基隆北海岸、東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨；這波東北季風帶來的冷空氣較強，各地天氣轉涼，尤其西半部及東北部感受會格外明顯。

豪雨 東北季風

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