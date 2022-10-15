不菸酒無病史！女罹患食道癌 醫曝亞洲人「1習慣」釀禍

食道癌是國人十大好發和致死癌症，去年就奪走了2030條人命。家醫科醫師陳欣湄分享病例，有一名女患者不菸不酒沒有家族史，但卻罹患食道癌，結果發現是亞洲人「1習慣」釀禍。

陳欣湄在節目「健康2.0」透露一名女患者病例，她本身不菸不酒，也沒有家族史，因此一直不知道為什麼會罹患食道癌，直到後來她看了一則報告後，跑回去找醫生直說「我好像知道原因了」。

陳欣湄指出，亞洲其實很多人有這種習慣，就是很喜歡喝「熱的東西」，女病患就是屬於要很燙口東西的人，甚至會準備很多大大小小的保溫瓶，確保喝進去的每一口水都要是熱的。

根據女病患家人描述，她在飲水機裝水的時候，都直接點熱水，接著就直接喝下去，她覺得燙燙喝才可以殺菌，腸胃道也比較舒服，陳欣湄推測，女患者會罹食道癌，有大機率跟不正常的飲食習慣有關係。

對於避免食道癌，國健署呼籲，民眾要「避免過燙的食物」、「減少亞硝胺食物，及時戒除菸、酒、檳榔」、「有異狀速就醫」3個要點，食道癌初期大多沒有明顯症狀，因此平時要留意自身的不適感，切勿輕忽。