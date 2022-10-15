共伴效應影響更嚴重！專家指尼莎颱風若生成 可能隨即發布海警

中央氣象局說，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，中心位置在菲律賓東方海面，以每小時23公里速度，向西進行。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，隨著熱帶性低氣壓逼近巴士海峽，同時有逐漸增強為輕度颱風的趨勢。若成颱，將是今年第20號颱風尼莎。

他說，今天各地的天氣也將開始有所變化。迎風面區域包括新竹以北到大台北、基隆北海岸、東半部的宜花東，還有恆春半島等地，降雨將會變得更為明顯，局部地區累積雨量可能達到大雨等級，部分山區甚至不排除累積達到豪雨等級的雨量。

苗栗以南的中南部地區雲量也將增多，平地大致為多雲到陰，山區也會有短暫陣雨出現的機會，不再像前幾天那樣穩定的天氣。

中央氣象局已發布豪雨特報，熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石。

吳聖宇說，各地的風勢也將進一步增強，沿海及陸地上都可以感受到一陣一陣的陣風，風浪甚大，海邊的活動最好都能避免。

北部、東北部溫度較涼，白天高溫只有23-25度，感受較涼，花東地區白天高溫約28-30度，中南部高溫仍有機會超過30度以上，南北之間溫度差異較明顯，南來北往多留意。

吳聖宇說，明天、下周一隨著熱帶性低氣壓或輕度颱風自東向西通過巴士海峽，外圍環流水氣配合東北季風逐漸增強，可能造成所謂的共伴效應，對台灣天氣的影響程度將會更為嚴重。而且它一旦成為颱風，氣象局也可能隨即針對巴士海峽發布海上颱風警報。

吳聖宇說，特別提醒新竹以北到東半部地區、恆春半島等地，明天、下周一要多加留意豪大雨發生的情況。如果共伴效應導致對流發展旺盛，也可能出現瞬間的劇烈強降雨，對於排水防洪的準備將是一大考驗。

他表示，苗栗以南的中南部地區雖然受影響較小，但也會有陣雨或短暫陣雨出現機會，中南部山區同樣會有比較大的累積雨量，這幾天都不適合前往山區活動，如果還在山區務必盡快下山，以策安全。

吳聖宇指出，共伴效應也會讓台灣周圍沿海的風勢更為強烈，尤其是西半部沿海，在台灣海峽地形作用的加成之下，甚至會有10-11級強陣風發生的機會，強風可能造成的影響也是不容小覷。

下周一東北季風增強，除了可能造成共伴效應外，吳聖宇說，東北季風本身也將帶來明顯的涼冷空氣，各地溫度下降，到了下周二、周三雖然颱風遠離，天氣有逐漸好轉趨勢，但是溫度涼涼冷冷的感覺卻會更加明顯。