阿里山風景區線上旅遊視訊全都露 在家也能看美景

觀光局阿里山國家風景區管理處為讓民眾隨時隨地，接收遠距視訊阿里山風光美景，2019年起陸續建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原，以及里佳資訊站等6處觀光即時影像，讓民眾在家也能看美景，阿管處YouTube頻道不分日夜晴雨，24小時直播即時美景。

阿管處發現，12日深夜二延平步道即時影像，遭不明人士「轉動鏡頭」，鏡頭經廠商緊急檢視後，恢復原有視角直播美景，精密儀器遭外力扳動有損傷可能，呼籲大家愛護公物。

阿管處說，9月新建置西部第一支4K超高畫質林鐵火車即時影像，在家就能觀賞阿里山奮起湖山城景緻及小火車，還可觀看當下天氣、車流及人潮，作遊客行程安排參考，短短上線1個多月，奮起湖即時影像就超過33萬以上觀看數，瀏覽時間超過2.5萬小時以上。

阿管處長洪維新說 為打造遠距、智慧旅遊服務，讓無法到當地觀光旅客，利用手機、平板、電腦及智慧電視載具，透過串流媒體平台，隨時欣賞阿里山7大景點美景，即時影像架設，是遊客及捕捉美景攝影愛好者出發前，必備行前工具。