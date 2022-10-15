明天共伴效應發威 對台灣「有威脅」 吳德榮：慎防致災雨及強風

熱帶性低氣壓外圍環流影響，中央氣象局發布基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣山區大雨特報，今天桃園以北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

東北風明顯偏強，今天嘉義以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部、東部及台南沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天熱帶低壓外圍水氣影響，苗栗以北及東半部有局部雨，北部山區、東北部雨勢較大，中南部山區亦有局部短暫雨的機率。北台灣仍偏涼，中南部日夜溫差大。北部22至27度，中部20至33度，南部21至34度，東部20至32度。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，西北太平洋有輕颱桑卡在南海，即將登陸中南半島，將迅速減弱為熱帶低壓；另一關島東側熱帶低壓，向北進行，無發展趨勢。

他說，至於呂宋島東方海面的熱帶低壓，才是唯一對台灣有威脅的。其路徑潛勢預測與歐洲模式（ECMWF）系集模擬類似，大致通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。路徑皆存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的不確定性。

吳德榮說，呂宋島東方海面的熱帶低壓有發展為輕颱的趨勢，並將與東北季風產生共伴效應，為迎風面帶來致災性降雨；也因氣壓梯度增大，而帶來強風的威脅，都應謹慎防範。

他說，明天、下周一因共伴效應，北部、東半部有致災性的大量降雨；其他地區有局部雨，局部地區有較大雨勢。台灣附近氣壓梯度增大，各海面及陸地，需慎防強風。

吳德榮說，下周一冷空氣南下，各地氣溫降，北台灣濕冷，下周二北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台灣濕冷，中南部早晚偏冷；平地最低氣溫降至17度左右。