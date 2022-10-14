今年新冠死亡個案破萬例 黃立民疾呼把能救的救回來

國內新冠疫情仍在高原期，指揮中心今公布單日新增48205例本土個案，死亡個80例則創下8月中旬以來新高。指揮中心統計，今年累積確診個案已逾700萬例，死亡病例達10912例，致死率為萬分之16，分析三大死亡原因為年齡大、具潛在疾病及未打滿三劑疫苗。專家表示，指揮中心應檢視死亡病例是否為太晚診斷、治療，並加以改善「把能救的盡量救回來」。

指揮中心分析今年1萬多例死亡個案年齡、具潛在病史、疫苗接種發現，死亡病例年齡多為六65歲以上長者占84.6％，而具潛在病史占90.6％，未打滿三劑疫苗為66.7％。指揮官王必勝說，65歲以上合併共病長者，為死亡風險非常高的危險族群，應把疫苗打好打滿。

台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，此波疫情重症死亡人數已有2、3天落在60至70人左右，可見一、二周前疫情穩定，病例數上升緩慢，但時間拖的比較久，且國人疫苗接種涵蓋率、重複感染率提升，死亡個案數不會急速上升。

對於今年確診病例致死率達萬分之16，黃立民說，這算是比較嚴重一點，如今指揮中心分析年齡大、具潛在疾病及未打滿三劑疫苗為死亡高風險群，建議應詳細分析死亡病例從確診、治療等細節，「把能救的盡量就回來」。

國立陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁說，國內疫情於今年5月27日達到高峰，確診人數為9萬4808例，隨即於6月9至11日死亡個案數，分別為209、211、210例，因死亡個案數為落後指標，多反應兩周前疫情的狀況，隨後確診個案及死亡案例慢慢的階梯式下降，死亡人數約將至50人以下，但8月疫情開始反彈，因此現在死亡約將至50至100人。

依「Our World In Data 」統計今年1月至10月9日，日本Omicron致死率為萬分之13.7，紐西蘭萬分之11.2，南韓萬分之9.5，均低於台灣萬分之16，而英國為萬分之54.6，台灣並非全球表現最差，優於歐洲及美國。洪子仁說，今年5至8月為輕症適應期，指揮中心於6月底放寬快篩陽為確診者，並加速給予抗病毒藥物，如此效率化、普遍化，有效降低中重症患者人數，同時也讓死亡率降低。

為避免染疫後引發重症、死亡，洪子仁提醒，國人應速接種疫苗，且人潮擁擠、大眾運輸等戴口罩措施仍不應放寬，以預防新冠及流感等病毒，但若新冠疫情向下轉折後，戶外戴口罩應可逐步放寬。