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嚴防致災性降雨！周末將有颱風形成 全台雨勢最劇烈時間曝光

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出遊當心！周末將有颱風形成 嚴防致災豪雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD23最快明天白天就會升格為輕度颱風，也相當有機會在成颱同時發布海上颱風警報。本報資料照
中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD23最快明天白天就會升格為輕度颱風，也相當有機會在成颱同時發布海上颱風警報。本報資料照

周末假期若要安排戶外活動得多留意劇烈天氣！中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD23最快明天白天就會升格為輕度颱風，也相當有機會在成颱同時發布海上颱風警報，颱風外圍環流進逼加上東北季風吹拂，將為全台帶來明顯降雨，周日至下周一降雨最明顯，基隆北海岸、東北部地區更要嚴防致災性降雨。

氣象局說，明天起至下周一受南方低壓雲系北移影響，水氣逐漸增加，北部及東半部地區有陣雨，周末東北部地區及大台北山區要慎防局部大雨或豪雨發生，桃園以北、東部及東南部地區也可能有局部大雨發生；中南部地區今日以多雲的天氣為主、午後山區有局部短暫陣雨，到了周日及下周一，中南部地區也會轉為整天不定時局部陣雨。

氣象局說，受到外圍環流影響加上東北季風吹拂，下周一將是全台降雨最劇烈的時候，桃園以北、東半部地區及恆春半島要慎防局部大雨或豪雨發生，尤其在基隆北海岸、東北部地區更可能出現局部豪雨等級以上的降雨，民眾務必多加留意。

氣象局也說，劇烈降雨預計在下周二緩解，屆時全台天氣會轉回東北季風影響，各地降雨會比較緩和，僅剩迎風面會有些雨勢，到了下周四東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，明天開始隨著南方低壓逐漸接近，各沿海海面風力及浪高更為增強，尤其下周一、周二台南以北、東半部、恆春半島及離島的澎湖、金門、馬祖易有9至11級的強陣風，高屏地區亦有較強陣風，路樹、懸掛物、招牌等請加強固定，外出活動或機車騎士行車請特別注意安全。

氣象局 東北季風 桃園

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