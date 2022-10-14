MET響應新南向 赴馬來西亞與金群利集團醫療合作

財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（Medical Excellence Taiwan，MET）響應新南向政策，將馬來西亞作為台灣醫療健康產業海外基地首站目標，由顧問郭守仁擔任召集人，邀請長庚醫療體系、高雄醫學大學體系、中國醫藥大學附設醫院等，攜手參加。

10月13日，MET與Matrix Concepts Holdings Berhad（金群利集團） 在馬來西亞吉隆坡市區，完成金群利集團環球醫療中心合作備忘錄簽約儀式，衛福部次長石崇良、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處長洪慧珠等，共同在場見證歷史性的一刻。

MET執行長吳明彥表示，金群利集團自2017年起即向台灣醫療體系尋求合作，希望在馬來西亞森美蘭州芙蓉達城（Bandar Sri Sendayan）興建金群利環球醫療中心（暫名），導入台灣醫院管理模式與系統等，為當地及海外醫療旅遊的民眾提供國際化的專業醫療保健服務。

吳明彥表示，過去因時空環境未成熟等多方限制，遲遲無法順利合作。MET以醫衛產業合作平台模式，推動台灣醫療國家隊朝向海外落地發展，推動與台灣醫療體系合作。全球後疫情時代，期待藉由這次合作將我國引以為傲的醫衛技術在地深耕。