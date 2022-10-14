台、波合作前進北極 中央大學帶回冰川消融第一手觀測

氣候變遷議題全球關注，國立中央大學地球科學院北極探索隊2022年展開地球物理探勘、衛星大地測量，以及永凍層與地下水監測和北冰洋海流調查等全方位科學任務，順利取得極地第一手寶貴資料，並與波蘭哥白尼大學展開跨國、跨域之合作研究，體現國民外交。

2022中央大學地球科學院北極探索隊，由應用地質研究所所長倪春發領軍，協同地科系副教授張午龍、助理教授張文和等，並帶領碩博士生於八月飛越半個地球，前往擁有豐富冰川地形的挪威Svalbard地區（又稱冷岸群島）進行為期一週的實地觀測研究。

倪春發帶領永凍層與地下水監測調查，團隊於天寒地凍之中於極地研究站附近以人工方式鑽井，沿著地球物理探勘的測線，建置了5口觀測井，以進行水位與溫度及土壤取樣的分析，同時與波蘭極地研究團隊學者進行跨領域的聯合監測。

在全球暖化效應下，多數冰河於近十幾年都有加速消退狀況，張午龍表示，冰河退化時會顯著減輕它對地殼的負重，造成所謂的「地殼回彈」（crustal rebound）效應，此次任務已順利在北極圈架設完成GNSS衛星訊號接收系統，未來可進行觀測作業。

波蘭籍、中央大學地科系助理教授張文和是北極研究的重要橋樑，透過他的協調連繫，讓觀測儀器的運送、極地研究站的設置，乃至波蘭哥白尼大學的合作都能如魚得水。本次也透過空拍專業，以定翼空拍機調查冰川消融而露出之地質特徵，打開前所未見的珍貴影像紀錄。