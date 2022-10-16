重返自信光滑肌膚！網熱議毛孔粗大原因與改善方法

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「毛孔粗大」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的毛孔粗大原因網路聲量排行。

毛孔粗大會讓肌膚看起來缺乏光澤，甚至造成妝容不服貼、妝感厚重等問題，是許多人在肌膚保養上苦惱的問題，而暸解毛孔粗大的原因、找到正確保養方法，便是改善肌膚粗糙與瑕疵的第一步。

暸解毛孔粗大原因 找到保養新對策

▲ 網友熱議TOP6毛孔粗大原因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於毛孔粗大原因的相關話題討論，可以發現「油脂分泌過度」是許多網友首選的毛孔公敵，旺盛的皮脂會將毛孔撐開，並帶來惱人的粉刺痘痘，不少民眾都發文表示自己「臉油的可以炸雞排」、「鼻頭毛孔粗大的很恐怖」，引起熱心網友出面回應「使用控油保濕的保養品」、「可以針對出油嚴重部位著重清潔」，同時提醒雖然要定期洗臉但記得不要過度清潔，也要杜絕「亂擠粉刺、痘痘」的行為，以免適得其反，讓錯誤的清潔方式導致毛孔更加猖獗。

聲量第二名的「肌膚缺水」也是造成毛孔粗大的元兇之一，保濕不夠會引起皮膚敏感泛紅及乾燥脫皮等問題，並形成粗大毛孔，就有網友於社群討論區表示「作為乾肌，兩頰的毛孔真的是噩夢」、「臉上毛孔坑坑疤疤還泛紅真的很困擾」，讓許多人心有戚戚焉地回應「好羨慕韓國小姐姐的水煮蛋肌」、「擦乳霜或保濕精華會改善很多」、「含乳木果油成份的保濕護膚品蠻有效的」。

而「清潔不足」也是許多網友關注的焦點，皮膚髒污與角質會使得毛孔堵塞變大，有民眾發文詢問「沒卸妝真的很傷皮膚嗎」、「感覺化妝後毛孔變大是正常的嗎」，吸引網友留言提醒若是有化妝就一定要卸乾淨，甚至有人表示沒有化妝，也需要使用卸妝除去臉上一整天累積下來的灰塵髒污，此外也可以定期去角質促進肌膚代謝，幫助老廢角質脫離；另外，隨著年齡增長，膠原蛋白的流失會造成皮膚老化及毛孔粗大，可以使用抗衰老保養品，搭配健康飲食補充膠原蛋白。

你也有毛孔粗大的問題嗎？暸解毛孔粗大原因，找到正確保養方法，在平日做好防曬，並保持健康飲食與作息，才能讓肌膚遠離粗糙與瑕疵。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》