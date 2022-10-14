全台首創觀光+公益 「愛不囉嗦」商店Cafe進駐馬祖北竿遊客中心

疫情帶動國內旅遊風潮，民眾常到金門、馬祖等離島「偽出國」。馬祖北竿遊客中心經半年重新規畫、整修，首開全國先例委由唐氏症基金會營運管理，旗下「愛不囉嗦」公益商店進駐，推出馬祖限定版商品，二樓更首創愛不囉嗦咖啡店（ABRAZO Café），成為全新觀光景點。

唐氏症基金會成為全國第一家經營國家級風景區遊客中心的公益組織，董事長林正俠表示，跨界營運創舉是基金會全新嘗試，也是極大挑戰，希望讓公益接觸更活潑多元，也爭取基金會、公益商品被看見及支持的機會。

馬祖北竿遊客中心今舉行開幕儀式，是繼藍眼淚、大坵島、芹壁村等知名景點後的全新景點，今包括連江縣縣長劉增應、副縣長王忠銘、東引鄉議長張永江、交通部觀光局馬祖國家風景處副處長黃桂珠、北竿鄉公所鄉長陳如嵐等人出席。

劉增應表示，遊客來馬祖除了必訪有被CNN列為世界15大奇景之一的「藍眼淚」、感受戰地文化特色外，由唐氏症基金會營運、結合旅遊及公益的遊客中心購物點，除創造地方就業機會，也提供在地居民全新休憩空間，以及旅客行程中購物及娛樂需求。

劉增應指出，唐氏症基金會除服務唐寶寶，也在馬祖設置公共托嬰中心，從104年時陸續於東引、南竿、東莒、西莒到北竿，基金會克服交通不便努力拓展，讓年輕父母無後顧之憂安心生育、打拼事業，近年馬祖生育率更領先全國成為第一，非常感謝唐氏症基金會大力協助。

林正俠表示，在東引等四鄉五島設立公托中心，除希望東引的小朋友，能跟台灣小朋友一樣幸福愉快、得到教育。此次首創「愛不囉嗦」咖啡廳，也規畫有不同經營模式，包括舉辦文創座談、結合藝文創作、DIY課程等，未來也讓身心障礙者能在地就業，讓旅客看到馬祖不同面貌。

交通部觀光局馬祖國家風景處副處長黃桂珠表示，感謝唐氏症基金會願意將觸角伸到觀光領域，林正俠曾說「愛心只能賣一次，有品質就能長久」，對應到觀光也是，希望「愛不囉嗦」咖啡廳成立，能吸引更多觀光客願意留下駐足、逗留甚至重遊。

「愛不囉嗦」特製馬祖限定禮盒、身心障礙青年手作商品，所有銷售所得都將直接幫助到身心障礙家庭。位於北竿遊客中心二樓的愛不囉唆咖啡店（ABRAZO Café），也設計馬祖北竿「小地中海」之稱的芹壁網美打卡牆，遊客享用美味餐點，也能輕鬆支持公益。

慶祝北竿遊客中心開幕，即日起至10月31日止，於一樓愛不囉嗦北竿遊客中心店單筆消費滿500元，即送購物環保袋一只。馬祖居民（需出示身分證）消費滿321元，加入line好友即可享購物金50元（限下次消費滿500元折抵）以及單筆結帳金額滿1200元者，送二樓愛不囉嗦咖啡店（ABRAZO Café）飲料券100元一張（使用期限11月1日至11月30日止，限內用。）

位於二樓的愛不囉嗦咖啡店（ABRAZO Café）同樣推出限時優惠，即日起至10月31日止，指定飲品買一送一（買咖啡送紅茶，其他飲品補價差）、打卡按讚及五星好評就送寶寶手作商品一份（送完為止，每人限領一次）、結帳金額滿1000元送50元飲料券*2（使用期限11月1日至11月30日止，優惠不得重複使用）以及外帶飲品一律打95折。

●愛不囉嗦北竿遊客中心店

營業時間：周一至周日08:30-17:30

●愛不囉嗦咖啡店 (ABRAZO Café)

營業時間：周二至周日09:00-17:00 (每周一公休)

地址：210連江縣北竿鄉坂里村47號