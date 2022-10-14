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輕度颱風桑卡下午2時生成 對台灣無直接影響
中央氣象局下午3時20分發布颱風形成訊息，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天下午2時發展為輕度颱風桑卡，編號第19號，國際命名：SONCA。預測朝西北轉西北西方向往越南移動，對台灣無直接影響。
除了今天生成的桑卡颱風，尼莎颱風、海棠颱風最快明天將接力生成。
中央氣象局說，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓TD23、關島附近的TD24，若成颱，將形成颱風尼莎及海棠。
氣象局說，最需要關注的是TD23，最快明天就會形成颱風，也有機會發布海上颱風警報，至於是否會進一步發布陸警，則要看東邊低壓帶的強弱。
氣象局上午說，TD23在周日至下周一會是最接近台灣的時候，全台都有雨，尤其北部、東北部及東半部要留意豪雨或豪雨以上的降雨。
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