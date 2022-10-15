國門解封在即！來看網友最關心的5大出國話題

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「出國」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大出國話題有哪些。

疫情導致國門關了將近三年，你有多久沒有出國旅遊了呢？日前指揮中心宣佈0+7政策，凡是從國外入境者，10月13號開始不需居家隔離，僅需要7天自主健康防疫，讓許多民眾早已迫不及待開始規劃海外旅遊行程，相關話題也備受網友熱議。

「解封後想去哪裡玩？」最受關注 邊境防疫政策、機票費用也引發熱議

▲ 網友熱議5大出國話題 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察「出國」相關話題討論，首先，針對「要去哪個國家旅遊」最受關注，其中討論區一文「可以出國最想先飛哪個國家？」引起網友熱烈迴響，很多民眾都留言「日本」，表示想去大阪環球影城、九州、北海道、京都等知名景點，也有人提到因為距離較近又好吃好玩，加上花費相對便宜而會以「泰國」為首選；除了亞洲國家外，有人也表示想到瑞士、澳洲、紐西蘭等地一覽壯麗的大自然景觀。不過，出國旅遊免不了會遇上邊境防疫問題，也使得「邊境防疫政策」成為網友出國時關注的第二大話題，其中0+7邊境防疫政策由於不需再花費時間居家隔離，讓不少人心動想出國，但也有網友提醒在0+7政策下，入境後仍需要快篩陰才能出門，需注意以免影響到歸國後的行程安排。

此外由於目前機票費用比起疫情前貴上許多倍，「機票怎麼買」也備受討論，有網友就分享訂購經驗，指出僅僅相隔一天，前往日本的機票就從1萬初變成2萬多，不少民眾為了搶到便宜機票只好狂刷訂購官網，還一度導致訂票系統過載當機，可見機票的搶手程度。

而「入境需要哪些證明」也是不少人關心的問題，像是許多想去日本的網友便再出行前討論到底需要準備那些文件，提到雖然目前不需要隔離，但還是有疫苗證明的限制；另外也有人提到，歐洲許多國家現在無論是入境或是生活防疫政策都持開放態度，吸引不少早已被口罩悶壞的民眾嚮往，不少人就表示：「下禮拜飛澳洲，那邊已經不管你了」，然而在各國初開放的情況下，建議大家還是要事先查詢好各國的入境證明規定，以免出遊掃興。

看了這麼多網友熱議的話題，最重要的是在出國前確認好入境國家相關防疫政策，準備必要文件與護照，並且隨時注意外交部相關旅遊資訊，才能出國愉快，平安歸國！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》