流感併發症治療不易、死亡率高 醫呼籲打疫苗預防

隨著季節轉換，流感患者逐漸增加，流感的併發症治療不易、死亡率高，醫師呼籲可以透過接種疫苗來預防；今年國內流感疫苗一律施予4價流感疫苗，包含2種A型、2種B型流感抗原，有增加保護範圍。現有公費、自費或各廠牌流感疫苗，效果、安全性報告都相當，民眾可以安心接種。

中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，今年流感疫情較往年來得早，門（急）診已經陸續出現許多流感病患。1名經營早餐店的王太太，向來身體健康無恙，某天突然高燒，出現極度倦怠、喉嚨沙啞、咳嗽等症狀，快篩陰性到中醫大新竹附醫急診，經流感快篩後確診A型流感。

張凱音指出，季節性流感指的是因流行性感冒病毒引起的急性呼吸道感染，俗稱「流感」，四季皆可見，但秋冬流行比例高。常見人類流感病毒分A、B型，症狀雷同；包含發燒、畏寒、倦怠、極度痠痛與頭痛，喉嚨痛、流鼻水、咳嗽（通常是乾咳），傳染性極強，可在學校、職場、長照機構等地點發生大規模群聚。

與其他類型感冒病毒不同的是，流感病毒造成的呼吸道感染較為嚴重，病人多有全身倦怠症狀，病期往往超過一個禮拜才會逐漸痊癒，而且會在心血管疾病、慢性呼吸道疾病、肝腎病患、肥胖症、懷孕婦女、老年人、小孩、免疫不全病患身上，引發肺炎、氣喘發作、續發性細菌感染、心肌炎、腦炎等併發症。

住院病患能用的藥物種類有限，也容易再併發呼吸衰竭、心肺衰竭、死亡等嚴重的病情，因此每次流感流行季節都會有奪走人命的記錄。

張凱音強調，流感的併發症治療不易、死亡率高，但可以好好預防，最好的方式就是施打流感疫苗。流感疫苗注射後常見輕微肌肉痠痛，多數人休息一晚後就沒事，相較COVID-19疫苗的各種發炎反應，可說相當好適應。

老年人、免疫不全病患、懷孕婦女施打流感疫苗的安全性報告可信度高，建議民眾施打，提高保護力；且流感疫苗與COVID-19疫苗不衝突，兩者皆依醫師建議施打即可。