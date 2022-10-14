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「夏季電費漲價有感嗎？」 PTT網友抱怨：比去年多快1萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「大家今年夏天的電費，有比去年同期費用增加許多嗎？」本報資料庫
一名網友好奇「大家今年夏天的電費，有比去年同期費用增加許多嗎？」本報資料庫

今年7月經濟部將國內電價調漲8.4%，用電大戶的漲幅更高達15%，近期民眾們也剛繳完夏季電費，有人發現自己的電費支出「大幅增加」，有些人則無感，日前就有網友拋問「最近大家收到的電費單，有覺得特別貴嗎？」有網友分享，自加電費後「從3萬2千元，變成4萬1千元」。

一名網友在PTT發文表示，他最近收到夏季電費帳單，感覺跟去年的費用差異不大，因為自己本來就很環保，會以「能省就省」的情況來用電，但周遭的朋友抱怨連連，指出「去年夏季電費3000元，今年漲價到5000-9000元」，讓他疑惑「各位夏天開16度冷氣，而且出門忘記關的人，有覺得今年電費比去年貴嗎？」

對此，有網友直呼「超貴！我還特別請人來清洗冷氣，想要讓冷氣比較不耗電，但今年夏天電費一定有加錢」、「最近看帳單有點納悶，度數比去年同期少，但電費卻增加」、「冷氣沒有關，收到帳單變成1萬多」、「電費超有感的漲價，我媽氣到飆罵全家」、「我們家的電費從3萬2千元，變成4萬1千元」、「我們家從1萬2千元變成1萬8千元，貴了不止10%」、「電費已經加了50%」。

但也有人表示「今年因為停電補償，我們的電費反而比去年便宜」、「有時候會停電，所以剛好電費下降」、「我們還被發了節電獎勵」。

冷氣 電價 PTT

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