出國愈遠愈久愈好？疫後旅遊新型態，高端市場增2成

鎖國939天後終於迎來國境解封！根據航空公司訂位資料，解封今日，北、中、高三處機場到、離站旅客約1萬人次，其中國際線有8班航班、旅客近800人。

國境全面解封首日，旅客入境改採「0＋7」新制，出境也取消禁止團令，搶得台灣恢復接待國際團客頭香的是，搭乘13日凌晨0點10分抵台的台灣虎航IT506航班，共有來自泰國45名入境團客；13日一早雄獅旅遊也迎來出國旅遊商機，共有39位旅客參加首發團，分別前往泰國及馬來西亞，展開5天4夜團體旅遊行程。

根據桃園機場航班運量預報表顯示，10月13日入境1萬2322人次、出境6238人次、轉機5586人次、客機270架次。為迎接出入境旅客，位於桃園機場第二航廈唯一的雄獅旅遊門市，主要服務入境旅客，自2020年11月起關閉，昨日凌晨也趕工換上新的CI。

疫後旅遊市場正悄悄出現變化，旅行業者指出，東北亞與航程三小時內的旅遊依舊搶手，不過長程的歐洲線，甚至每人要價上百萬的南極行程也成熱門選擇，顯示疫後高端旅遊市場的需求增加。

疫後出入境國家以東北亞居多

雄獅旅遊董事總經理黃信川指出，截至12月前，出國旅遊成交商品近6000人，有50％的旅遊國家為東北亞、20％為歐洲、20％為其他亞洲國家，近期推出南極旅遊商品，每人團費上看百萬元，目前已有近60人報名，顯示高端旅遊需求增加；入境旅客則以東北亞、東南亞泰國、馬來西亞與新加坡居多。

此外，國境解封後，今年底前每月平均2000人出國，報名人數持續增加中，雖與雄獅2019年全年約160萬人、每月平均約13萬旅遊人次相差甚遠，不過國境才剛解封，加上國際線航班僅恢復約四成，盼明年第二、三季航線恢復八成，出入境旅客人數將隨之提升。

悶太久！客製化高端旅遊團體增2成

根據《2022年第三季度亨利全球流動性報告》指出，2022年旅客人數應達到疫情前83％水平，預估2023年市場的流量應達到或超過疫情前的水平。不過，亞太地區的國際旅客需求僅達疫情前的17％，遠落後歐洲和北美的市場已恢復到疫情前60％左右的水平。

不過，雄獅旅遊觀察，在高端旅遊型態方面，有三大趨勢正在改變，包含「需求10日以上的長天數旅遊增加」「客製化小包團需求提升」「單價天花板大幅提高」等。

雄獅旅遊發言人賴一青指出，疫後客製化高端旅遊團體比例增加約2成，旅遊地主要為歐洲和長天數商品，旅行天數從12天拉長到17天，團費的願付價格也比過去高出三成。推估和世界斷軌將近三年，國人對旅行世界的嚮往更勝以往，轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，在補償心態下，更期盼把這些年沒有玩到的「補回來」。

（本文出自2022.10.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）