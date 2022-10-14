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出國旅遊昨正式解禁 業者「首發團」曝泰國旅遊現況
台灣昨日正式國門解封，同步開放出入境旅遊，旅遊產業從兩年多的寒冬逐漸走向復甦。雄獅旅遊組成「首發團」於昨日早上前往泰國進行5天4夜行程，業者表示，由於東南亞團費漲幅最小，像曼谷較疫情前約增2千至3千元，相較於其他國家相對實惠，除了一般旅客之外，企業員工旅遊或獎勵旅遊的詢問度也相當高，是不少人的疫後旅遊首選。
雄獅旅遊表示，昨日泰國團入境後，泰國當地導遊按照當地習俗獻花表示歡迎，泰國也是兩年多沒接待團客。泰國當地導遊表示，自己打了五劑疫苗，當地法規也不用戴口罩，且泰國現在法規沒有強制戴口罩，但大多數亞洲人還是戴口罩，歐美人則是普遍不戴。
雄獅旅遊說，泰國仍有防疫措施，例如進飯店還是會量體溫、噴酒精，但不會強制，服務人員還是會戴口罩，旅程中建議團員戴著但不強制；部分旅客來當地後，發現路上有半數的民眾都沒戴口罩，也較放心享受旅程
雄獅旅遊領隊廖書萱指出，若團員快篩確診會依據指引，從採檢7日內暫緩搭機並配合該國國家的防疫規定處理，也會請當地導遊協助團員。據旅行團在當地觀察，芭達雅海之星沙灘俱樂部已經兩年多未接待外國團，雄獅是兩年半來第一團團客；團員也到疫情前人潮洶湧的泰國蝦流水宴，也僅只有雄獅一團，可見當地旅遊也是努力復甦當中。
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