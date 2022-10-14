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渡輪失火了怎麼辦 航港局偕北市府於淡水河辦防災演習

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
航港局攜手北市府針對淡水河水域船舶較常發生之失火以及人員落水等突發狀況進行演練。圖／航港局提供
航港局攜手北市府針對淡水河水域船舶較常發生之失火以及人員落水等突發狀況進行演練。圖／航港局提供

交通部航港局首度與台北市政府公共運輸處合作舉辦聯合災害防救演習，針對淡水河水域船舶較常發生的失火，以及人員落水等突發狀況進行演練，進一步強化淡水河載客船舶航行安全，演習總共動員2艘客船、4艘快艇、1輛消防車、2輛救護車、91名參演人員，過程逼真默契成熟。

航港局說，與以往由單一部門舉辦災防演習有別，今年首次由中央結合地方政府攜手合辦災防演習，針對淡水河水域船舶較常發生之失火以及人員落水等突發狀況進行演練，模擬船舶於河道中失火、乘客驚慌失措之情境，業者即時啟動應變程序，有秩序的安撫及疏散旅客，同時救援單位於接獲通報後快速抵達現場，配合航線業者互助聯防機制進行滅火及人員救助，成功化解危機。

演習後也邀請海洋大學教授蔡台明講授航行安全知識，針對客船及載客小船消防滅火、救生及群眾管理等範疇深入解說及宣導，有效提升業者實務及知識技能。

航港局表示，災害防救無主從，人命安全為首要，為確保能於第一時間獲報並快速啟動聯防機制，航港局已於去年即邀集轄區內客船業者共同簽立聯防互助意向書，今年結合實際演習，務必確保於災害發生時，公、私部門相關救災機具及人力能迅即投入，以人命救助為首要。本次演習緊湊流暢，救援能量充足，充分展現並宣示中央與地方共同守護航安的決心。

演習 淡水河 航港局

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