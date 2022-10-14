響應世界糧食日！foodpanda將推出「零剩食計畫」

foodpanda繼成功推動「環境友善店家」計畫，更響應10月16日由聯合國發起的「世界糧食日」，進一步針對剩食以及碳排放問題提出解決方案，宣布即將推出「環境友善 – 零剩食計畫」，針對國人喜愛的飯、麵等主食，提供飯、麵量的份量調整，讓食量較小或對飯、麵攝取較少的消費者能夠選擇剛剛好、適合自己的份量，進而有效減少剩食產生，同時也鼓勵用戶選擇低碳餐點及台灣在地食材，從日常生活中著手減少碳足跡，期許喚起大眾對全球糧食浪費、農業發展與飢餓等永續議題的重視。

根據2020年環保署統計，台灣平均每人的廚餘量居亞洲之冠，全年廚餘回收逾52萬噸，換算廚餘桶堆疊起來約有1.2萬座台北101的高度，其中更有許多是未食用完畢就被丟棄的剩食；foodpanda與RE-THINK進一步對剩食議題展開調查，發現有32%用戶都因餐點份量太多吃不完而直接丟棄。由於台灣習慣以飯、麵類為主食，foodpanda平台上有近半店家為提供飯、麵類的中式餐飲店家，因此 foodpanda著手規畫「環境友善 – 零剩食計畫」，讓胃口較小或較不喜歡攝取飯、麵等澱粉的消費者，在訂餐時即可選擇適合自己的飯、麵份量，從源頭降低食物浪費。

為了讓消費者輕鬆珍惜食物不浪費，foodpanda也分享3招，一起從日常生活中響應減剩食運動：

1、外送減剩食：不論大胃王還是小鳥胃，訂餐時即能評估自身食量，吃多少點多少。未來foodpanda將與店家攜手合作，推出餐點客製化選項，飯量、麵量都能自行選擇。

2、自煮減剩食：pandamart熊貓超市提供各式蔬果、肉類、海鮮等生鮮產品，主打小份量包裝，滿足單身族、小家庭或是偶爾下廚的少量生鮮購買需求，也能避免食材過期而導致的浪費。

3、企業減剩食：pandamart熊貓超市設有「即期商品．友愛環境」專區，提供最低6折起的即期商品優惠，讓消費者能以更優惠的價格購入效期內的商品，也能避免食物浪費。此外，pandamart熊貓超市更透過大數據精準選品，依照過往消費者需求來採購生鮮商品，進而減少未售出食材過期所造成的浪費。

世界糧食日除了呼籲大眾愛惜糧食減少浪費，也希望探討氣候異常對糧食生產所帶來的衝擊，為減緩氣候變遷，減少碳排放是關鍵之一。根據牛津大學的研究，肉類所產生的碳排放較植物性食物高10～50倍，因此foodpanda也分享兩大行動讓大家可以從日常生活中減緩氣候變遷。首先選擇以蔬菜水果為主的低碳食物，減少肉類與奶製品，除了吃得健康，更有助環境永續。foodpanda也設有「素食」類別的篩選器，一鍵為消費者篩選出各式素食、蔬食店家，目前平台上提供破千家的素食、蔬食店家，讓消費者輕鬆選擇低碳餐點。

為減少食材運送過程中的碳排，foodpanda更積極推動在地食材，除將使用在地食材列為「環境友善店家」計畫評選標準之一，更積極推動pandamart熊貓超市的生鮮商品在地化，優先選擇當季、台灣在地的農產品，目前台灣生產的農產品占比近9成，大幅減少食物運輸過程中所產生的碳足跡。