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康是美桃園文青店導入「寵物專區」！店內備有寵物專車
養寵物陪伴的趨勢持續成長，全台已有超過250萬隻毛小孩，康是美瞄準萌寵商機，於新開幕的桃園龜山區「文青店」打造首間導入寵物專區的實體門市，引進超過35個寵物品牌，精選多款寵物食品、寵物保健、玩具零食及美容用品，此次踏入寵物界，康是美服務人員均接受寵物知識培訓，更推出寵物友善的貼心服務，除了店內備有寵物專車，門市藥師也提供專業諮詢。
康是美近年致力於發展「生活的店」，除了藥妝保養、保健、香水香氛、棉織商品之外，隨著康是美藥局發展，更擴大成人照護、處方箋領藥服務，店內有專業藥師，從預防保健到用藥說明，提供消費者的諮詢，針對寵物也推出一系列精選商品，運用在地食材營養調配的零食罐頭、美容用品、犬貓玩具、外出及日常用品，同步引進網路好評的「寶多福機能飼料」、「汪喵星球」、「怪獸部落」、「毛起來」、「蹦蹦跳」，網購加上實體通路超過千件商品，提供家中成員和毛小孩多樣的選擇。
寵物保健商品為康是美寵物專區的亮點之一，如「軟便剋星」以及寵物專用的葉黃素、護眼錠、益生菌、魚油EPA+DHA、卵磷脂骨關節配方保健品、預防心絲蟲或跳蚤的產品等，另有毛小孩專用的清潔洗沐用品。
新開幕的桃園龜山區康是美藥局「文青店」，專業藥師提供寵物相關備品諮詢，門市人員定期進行寵物商品知識培訓，店內更備有寵物專車，使用後皆會進行全方位消毒。未來康是美在寵物用品的導入將會視消費者反應、商圈型態進行評估。
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