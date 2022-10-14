影／測量「撞到月亮的樹」千歲桃山巨木 台灣是得天獨厚的巨木樂園？

台灣杉的高聳挺拔，被原住民譽為「撞到月亮的樹」，農委會林試所表示，台灣的地理位置優渥，天然環境造就巨木群，這次拍攝的桃山巨木，有千年樹齡，但也因為特殊的環境地理位置，讓巨木得以在多地震颱風的台灣存在與生長。

林試所助理研究員徐嘉君說，相傳魯凱族的朋友，需要爬上這樣的巨木採集愛玉，在一棵這樣的巨木上採愛玉，可以採下5000、6000顆愛玉，且是5、6個人同時工作，花費一整天的時間，也因此推測，魯凱族朋友採愛玉到晚間，看見月亮高高升起，彷彿這棵巨木撞到月亮，所以稱這樣的巨木為「撞到月亮的樹」。

徐嘉君說，這種巨木真的很高，就算採愛玉的魯凱族人沒有真正爬上樹頂，但高度就大約一二十層樓高，可以想像夜晚人在森林裡看見巨木的震撼。

至於台灣的樹為什麼以長這麼高？她說，台灣杉就是一種「不太囉嗦的樹」，就是直直的長，要長這麼高並不容易，尤其台灣很多地震與颱風，通常巨木都會比較在避風的地方；而這次實體測量的桃山神木有79.1公尺高，其中最厲害的地方，在於巨木生長的山谷非常平坦，土層也很厚，也很避風，算是發現一個巨木樂園。