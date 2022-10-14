影／實體測量台灣最高「撞到月亮的樹」 桃山神木影像搶先看

農委會林業試驗所與成功大學研究人員所組成「找樹的人」團隊，利用空載光達技術搜尋全台灣樹高65m以上的巨木，經過4次的實地勘察，找到位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹，也是東亞最高的樹，被譽為「撞到月亮的樹」。

林試所所長曾彥學表示，成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁的測量團隊，先找到可能有哪些巨木，再由林試所助理研究員徐嘉君現勘，最後才找來澳洲樹冠層攝影專家史蒂夫、皮爾斯（Steven Pearce）來台，為雪霸國家公園境內的桃山神木掌鏡，完成這次的巨木拍攝等身照。

徐嘉君表示，這棵樹是目前爬到樹頂最高的樹，然後已經接近80公尺了，現在桃山神木樹高79公尺，這次搬了30、40公斤，價值600萬光達設備去測量，測出來的高度為79.1公尺，相信過幾年，樹會繼續長超過80公尺。

徐嘉君說，這次邀請的攝影師皮爾斯，是第二次合作，全世界就皮爾斯一個在做巨木拍攝，這次拍攝桃山巨木位於雪霸公園一個非常神奇的山谷裡，通常是一到兩天的路程到那邊，這次因為行程比較趕，先上攻3000多公尺，在下攻約海拔2000多公尺的位置，前後花約7天，拍攝時間僅有短短4天，攝影團隊原本要花幾天才能抵達現場，最後時間很緊縮。

徐嘉君表示，第一次繩子架在樹45公尺高的位置，要慢慢用身上的短繩爬上去，還要三四個小時，如果繩子架好到樹頂大概需要半小時。

皮爾斯表示，樹很難拍，不只是因為樹很高，也是因為它們生長在一個很複雜的環境，所以必須找到樹周圍的基地，可提供照相機操作，相機的位置總是主要是受到周圍樹木影響，難取得最好的角度，最困難的點，在於時間很短，4天就要完成計畫， 由於從沒見過這棵樹，所以只能走入現場，祈禱這棵樹會適合拍攝。

在世界各地拍巨木的皮爾斯說，台灣的樹很獨特、多樣性，台灣是他看過最美的森林，有著複雜獨特的生態系，他與太太去看過很多巨木，包括美國、澳洲、紐西蘭，還有他的家鄉塔斯馬尼亞。

他也說，要拍巨木等身照，從上往下要拉60公尺的繩子，克服樹冠亮、樹下暗的光線落差，還要克服環境與天候因素，真的很困難，但他認為此次任務是成功的。