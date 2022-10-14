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周末有機會3颱共舞！它周日起挾豪雨影響台灣 氣象局：不排除發海警可能
西北太平洋相當熱鬧，目前有3個熱帶性低氣壓形成，且在近兩天內就有機會陸續增強為颱風，屆時可能形成3颱共舞局面。
中央氣象局說，TD22、TD24對台灣距離遙遠對台灣無直接影響，最需要關注的是TD23，最快明天就會形成颱風、也有機會發布海上颱風警報，至於是否會進一步發布陸警，則要看東邊低壓帶的強弱。
接近越南的熱帶低壓TD22，最快今天可能形成第19號颱風桑卡，位於菲律賓東方的TD23、關島附近的TD24若成颱將形成颱風尼莎及海棠。氣象局上午說，TD23在周日至下周一會是最接近台灣的時候，全台都有雨，尤其北部、東北部及東半部要留意豪雨或豪雨以上的降雨。
氣象局說，劇烈降雨預計在下周二緩解，屆時全台天氣會轉回東北季風影響，各地降雨會比較緩和，僅剩迎風面會有些雨勢，到了下周四東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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