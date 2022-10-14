「免費皮件護理技術課程」宣稱免費，違約金要50萬？公平會先罰15萬

公平會表示，夏宇國際事業有限公司於facebook刊載「免費皮件護理技術課程」服務廣告，宣稱「免收學費，不需負擔材料工具場地費用，只要有顆堅定學習的心」等語。結果卻要簽署培訓合約書，還要簽立50萬元本票，如果退訓或違反最低服務年限，要支付懲罰性違約金，公平會認為廣告違反廣告不實規定，處罰15萬元罰鍰。

公平會表示，國內因疫情影響有些人被迫留職停薪或失業，而透過參加學習課程培養專業能力，成為一位擁有多項技能的專業人士，也成為多數民眾的選擇之一。

公平會表示，夏宇國際事業有限公司於facebook刊載「免費皮件護理技術課程」服務廣告，宣稱「【是否付費】：免收學費」、「免收學費，不需負擔材料工具場地費用，只要有顆堅定學習的心」等語。惟據夏宇國際事業有限公司表示，學員參加課程，不需繳交費用，但須簽署培訓合約書及簽立50萬元本票，如果有退出訓練或違反培訓最低服務年限5年之約定，即違反前揭培訓合約書相關約定，需支付50萬元懲罰性違約金作為訓練費用。

公平會表示，相關廣告並未揭露上述有關之負擔或限制條件，而須親赴該公司現場洽詢後始能獲悉，已引起一般大眾對案關服務內容產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，經公平會委員會議通過，處15萬元罰鍰。

公平會呼籲，消費者參加學習課程時宜停看聽，多加比較，以保障自身消費權益；相關業者登載廣告時，倘訴求免付費課程，應該要有所憑據，以確保廣告內容的真實。