快訊

士林馬籍女大生命案…檢警訂下周二解剖相驗 已安排家屬來台

教學文／解封衝日本花日幣 當地刷卡、台灣換匯有眉角

快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

「免費皮件護理技術課程」宣稱免費，違約金要50萬？公平會先罰15萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會表示，夏宇國際事業有限公司於facebook刊載「免費皮件護理技術課程」服務廣告，宣稱「免收學費，不需負擔材料工具場地費用，只要有顆堅定學習的心」等語。結果卻要簽署培訓合約書，還要簽立50萬元本票，如果退訓或違反最低服務年限，要支付懲罰性違約金，公平會認為廣告違反廣告不實規定，處罰15萬元罰鍰。

公平會表示，國內因疫情影響有些人被迫留職停薪或失業，而透過參加學習課程培養專業能力，成為一位擁有多項技能的專業人士，也成為多數民眾的選擇之一。

公平會表示，夏宇國際事業有限公司於facebook刊載「免費皮件護理技術課程」服務廣告，宣稱「【是否付費】：免收學費」、「免收學費，不需負擔材料工具場地費用，只要有顆堅定學習的心」等語。惟據夏宇國際事業有限公司表示，學員參加課程，不需繳交費用，但須簽署培訓合約書及簽立50萬元本票，如果有退出訓練或違反培訓最低服務年限5年之約定，即違反前揭培訓合約書相關約定，需支付50萬元懲罰性違約金作為訓練費用。

公平會表示，相關廣告並未揭露上述有關之負擔或限制條件，而須親赴該公司現場洽詢後始能獲悉，已引起一般大眾對案關服務內容產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，經公平會委員會議通過，處15萬元罰鍰。

公平會呼籲，消費者參加學習課程時宜停看聽，多加比較，以保障自身消費權益；相關業者登載廣告時，倘訴求免付費課程，應該要有所憑據，以確保廣告內容的真實。

廣告不實 疫情 失業

延伸閱讀

桃園118童打錯疫苗準國賠？衛生局：別故意誤導事實

衣服可消滅新冠病毒？公平會認廣告不實開罰40萬

重購退稅5年內未設戶籍 三情形免追繳稅款

獨／疫苗採購封存30年 審計部：應公開採購執行情形

相關新聞

周末有機會3颱共舞 它最接近台灣 氣象局：有機會發海警

西北太平洋相當熱鬧，目前有3個熱帶性低氣壓形成，且在近兩天內就有機會陸續增強為颱風，屆時可能形成3颱共舞局面。

銷美蘭花遭退／面對檢疫 逢中就反 遇美就軟？

台灣蘭花是我國農產品外銷的旗艦商品，但因九月上旬輸美被檢出介質有「雜草」遭退櫃，至今已被退廿三櫃、十三業者。因茲事體大，...

熱帶低壓恐成颱！最接近台灣時間曝、將帶來劇烈降雨

中央氣象局表示，今天環境風場上仍盛行東北風，桃園以北跟東半部地區易有降雨，東北部還是要注意局部大雨。

周末東防豪大雨、西防顯著強陣風 氣象局示警：安全至上

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，明天起至下周一戶外行程請謹慎評估天氣狀況，避免沿海及海上活動。尤其東半...

專家：今年流感將大流行 恐多病毒感染

流感疫情蠢蠢欲動，疾管署實驗室自動通報系統統計，上周流感通報病例總數達184件，較前周增加95例，其中A型流感151件，...

國門重啟首日迎20團觀光客 陸客非優先項目

我國邊境昨天開放，昨天共一萬二千多人入境，其中包括廿團國際觀光客，還有不少國人開心出國。台灣邊境解封後昨搶得頭香抵台的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。