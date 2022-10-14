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愛環保 最時尚 新北客家印象環保兩用袋 買商品即送非賣品

撰文／ 簡銘佑

展現出「愛環保，最時尚」的生活理念，並且將客家元素融入生活！新北市政府客家事務局辦理「111年新北客家成果展-客家印象宣導活動環保兩用袋」，自即日起至新北市客家文化園區文創商品店購買任一商品即贈客家環保兩用袋1包，數量有限，送完為止，參與資訊請上新北市政府客家事務局Facebook粉絲專頁。

客家印象宣導活動環保兩用袋，袋上圖案為狗狗、油桐花及客語字。 圖／新北客家局 提供
客家印象宣導活動環保兩用袋，袋上圖案為狗狗、油桐花及客語字。 圖／新北客家局 提供

客家局首次與國立臺北大學、黎明技術學院、亞東科技大學、宏國德霖科技大學、景文科技大學及明志科技大學合作，透過青年參與公共事務，設計民生必需品-客家環保兩用袋，既可當環保購物袋，又可當作垃圾袋使用，也讓客家元素、圖騰及符碼，利用民生必需品讓市民大眾每天看見，輝映新北市多元文化面貌。

由6校學生共同設計客家印象環保兩用袋。 圖／新北客家局 提供
由6校學生共同設計客家印象環保兩用袋。 圖／新北客家局 提供

由明志科技大學高野千晴同學將課堂所學繪圖技能，將6校學生共同討論的新北客家印象創意想法，包含狗狗、油圖花及客語字，透過繪圖工具呈現出來。客家人常說狗來富，意味著狗狗帶來財富，新北市客家文化園區收留2隻守衛流浪犬，即來福(男生)及福妹(女生)，符合客家族群習性，並兼顧新北動物友善及性別友善城市印象。此外，置入客家印象符碼-油桐花，來福及福妹在繽紛桐花下開心互動，闡釋客家桐花祭的發源地在新北，宣揚客家文化精神，以及創造𠊎當慶(華：我好棒)新北品牌。

黎明技術學院學生身穿創意客家服飾，手拿客家印象環保兩用袋。 圖／新北客家局 提供
黎明技術學院學生身穿創意客家服飾，手拿客家印象環保兩用袋。 圖／新北客家局 提供

此外，年輕一代的創意思維令人目不暇給，黎明技術學院表演藝術系學生身穿創意客家服飾，運用丘陵茶園美景印花、客家藍染以及客家花布混搭西洋風等穿搭設計，讓我們欣賞到有別於傳統客家服飾的新世代風潮，學生們還搭配了客家環保兩用袋，嘗試展現出「愛環保，最時尚」的生活理念，並且將客家元素融入生活，倒垃圾還能學客語！𠊎當慶！

客家環保兩用袋為非賣品與限量品，市面上買不到，只有在新北市客家文化園區文創商品店購買任一商品即有贈送喔。

(新北市政府客家事務局 廣告)

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