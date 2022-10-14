颱風將生成 彭啟明：預期共伴效應 將對台灣明顯影響

目前菲律賓東方海面至南海是大低壓帶，中央氣象局說，目前太平洋地區有3個熱帶性低氣壓（T.D.）。分別在菲律賓東方海面、南沙島海面、關島東北東方；其中在南沙島海面、關島東北東方的熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，鵝鑾鼻東南東方約920公里海面上，有熱帶性低氣壓TD23於上午8時生成，以時速11公里朝西南西方向進行。未來有機會周日到下周一增強為輕度颱風，編號命名則視日本氣象廳是否將其他熱帶系統升格而定。

彭啟明說，預估路徑周六接近呂宋島東北方近岸，周日通過巴士海峽，下周一轉往南海移動，系統本身無直接影響，但外圍環流及後續與東北季風發生共伴效應，將對東北部、東半部帶來明顯影響。

氣象局說，今天東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局說，明天熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近，基隆北海岸、東北部、東部及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

中央氣象局發布基隆北海岸、台北市、新北市山區、宜蘭縣山區大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、台北市地區及新北市、宜蘭縣山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，明天桃園至嘉義、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。