絕美 台南《渡槽橋上的老派浪漫》 日落音樂會明登場

2022台南國際音樂節10月15日將前進曾文溪渡槽橋，舉辦《渡槽橋上的老派浪漫》日落音樂會，是繼日前在左鎮二寮日出音樂會的又一創舉，台南市長黃偉哲日前在臉書PO出數張嘉南大圳曾文溪渡槽橋下甜根子草花海的照片，網友直呼「花海真的很壯觀，跟渡槽橋搭配瞬間復古幽情」。

文化局長葉澤山表示，當初構想是和日出音樂會呼應，市定古蹟曾文溪渡槽橋今年剛整修完成，鐵橋結構相當漂亮，加上曾文溪畔甜根子草白色花絮盛開，秋天夕陽又很美，才想到和台南國際音樂節結合，讓音樂和自然景色空間有創意性的結合。

葉澤山說， 15日也是麻豆大地藝術季開幕，今年以曾文溪為主題，渡槽橋也符合大地藝術祭主題，曾文溪地形、人文及地景的特色，並期待透過藝文活動，讓更多人知道台南獨特之美；因受限場地約可容納約300人左右，新渡槽橋也會開放，讓遊客站在新橋欣賞舊橋，也是很美的角度，開車可沿台一省道停放，進入渡槽橋的小路則管制為徒步區。

《渡槽橋上的老派浪漫》演出時間為10月15日的下午3點，市集從2點開始。演出地點位在嘉南大圳曾文溪渡槽橋，演出團隊則是狗屎運爵士大樂團。曾文溪渡槽橋將化身為穿越時空的懷舊老街，有古玩、懷舊零嘴糕餅、穿著旗袍的人穿梭而過，搭配二戰後流行的爵士樂，並以黃金色的日落襯托大片「十月雪」甜根子草花海為背景。

除了精彩的日落音樂會之外，民眾還能漫步在懷舊、彷彿穿越時空的老街，看著街頭藝人精湛的演出、體驗溜溜球、扯鈴等古老的童玩；由今日全美戲院畫師陪伴一起在畫布上記錄下眼前美景、穿上由囍袍風格旗袍體驗租借台南總部精心挑選的旗袍與精緻配件，欣賞灑落在曾文溪上的金黃色日落、迎著甜根子草花海，拍出各種特色網美照！

表演地點市定古蹟曾文溪渡槽橋也大有來頭，建築於1929年，是嘉南大圳水利系統中規模最大的一座輸水渡槽橋，兼具「交通道路」與「輸水管路」的複合功能，曾文溪渡槽橋採雙層式設計，上層為鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架鋼梁水槽，使用鉚釘接合，各項營造特色見證日本近現代工業的發展，及其先進技術在台灣的實踐。

台南市府從2年多前進行曾文溪渡槽橋古蹟修復，工程總經費5200萬元，依渡槽橋原樣修復，橋梁鋼構件損壞抽換、噴砂及塗漆、橋面板底部及橋面兩側護欄修復，橋下3處橋墩基礎植入基樁補強，強化渡槽橋穩定性。北側入口護欄及損壞橋名柱一併復原，營造橋梁北端廣場意象，結合周邊山海圳國家綠道已完成的入口意象及景觀工程，為台南市新增一處觀光遊憩新景點。