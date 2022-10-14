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絕美 台南《渡槽橋上的老派浪漫》 日落音樂會明登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書

2022台南國際音樂節10月15日將前進曾文溪渡槽橋，舉辦《渡槽橋上的老派浪漫》日落音樂會，是繼日前在左鎮二寮日出音樂會的又一創舉，台南市長黃偉哲日前在臉書PO出數張嘉南大圳曾文溪渡槽橋下甜根子草花海的照片，網友直呼「花海真的很壯觀，跟渡槽橋搭配瞬間復古幽情」。

文化局長葉澤山表示，當初構想是和日出音樂會呼應，市定古蹟曾文溪渡槽橋今年剛整修完成，鐵橋結構相當漂亮，加上曾文溪畔甜根子草白色花絮盛開，秋天夕陽又很美，才想到和台南國際音樂節結合，讓音樂和自然景色空間有創意性的結合。

葉澤山說， 15日也是麻豆大地藝術季開幕，今年以曾文溪為主題，渡槽橋也符合大地藝術祭主題，曾文溪地形、人文及地景的特色，並期待透過藝文活動，讓更多人知道台南獨特之美；因受限場地約可容納約300人左右，新渡槽橋也會開放，讓遊客站在新橋欣賞舊橋，也是很美的角度，開車可沿台一省道停放，進入渡槽橋的小路則管制為徒步區。

《渡槽橋上的老派浪漫》演出時間為10月15日的下午3點，市集從2點開始。演出地點位在嘉南大圳曾文溪渡槽橋，演出團隊則是狗屎運爵士大樂團。曾文溪渡槽橋將化身為穿越時空的懷舊老街，有古玩、懷舊零嘴糕餅、穿著旗袍的人穿梭而過，搭配二戰後流行的爵士樂，並以黃金色的日落襯托大片「十月雪」甜根子草花海為背景。

除了精彩的日落音樂會之外，民眾還能漫步在懷舊、彷彿穿越時空的老街，看著街頭藝人精湛的演出、體驗溜溜球、扯鈴等古老的童玩；由今日全美戲院畫師陪伴一起在畫布上記錄下眼前美景、穿上由囍袍風格旗袍體驗租借台南總部精心挑選的旗袍與精緻配件，欣賞灑落在曾文溪上的金黃色日落、迎著甜根子草花海，拍出各種特色網美照！

表演地點市定古蹟曾文溪渡槽橋也大有來頭，建築於1929年，是嘉南大圳水利系統中規模最大的一座輸水渡槽橋，兼具「交通道路」與「輸水管路」的複合功能，曾文溪渡槽橋採雙層式設計，上層為鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架鋼梁水槽，使用鉚釘接合，各項營造特色見證日本近現代工業的發展，及其先進技術在台灣的實踐。

台南市府從2年多前進行曾文溪渡槽橋古蹟修復，工程總經費5200萬元，依渡槽橋原樣修復，橋梁鋼構件損壞抽換、噴砂及塗漆、橋面板底部及橋面兩側護欄修復，橋下3處橋墩基礎植入基樁補強，強化渡槽橋穩定性。北側入口護欄及損壞橋名柱一併復原，營造橋梁北端廣場意象，結合周邊山海圳國家綠道已完成的入口意象及景觀工程，為台南市新增一處觀光遊憩新景點。

文化局說，曾文溪渡槽橋對農業、交通、經濟發展具有重要貢獻，富歷史文化價值。功能雖已由2014年啟用的曾文溪新渡槽橋取代，就在舊橋右側，舊橋完成古蹟修復，但南端橋頭已無法通行。未來加強安全措施後，將適度開放遊客行走舊橋，探訪百年大圳歷史風貌。

台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼出曾文溪渡槽橋與甜根子草相互輝映絕美照片，預告15日台南國際音樂節《渡槽橋上的老派浪漫》。圖／取自黃偉哲臉書

曾文 台南市長

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