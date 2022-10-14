熱帶低壓恐成颱！最接近台灣時間曝、將帶來劇烈降雨

中央氣象局表示，今天環境風場上仍盛行東北風，桃園以北跟東半部地區易有降雨，東北部還是要注意局部大雨。

氣象局也說，台灣南邊有兩個天氣系統，熱帶性低氣壓TD22已經朝越南靠近對台灣無影響、今天上午生成的熱帶性低氣壓TD23則會在周末開始對台灣帶來大量水氣，也不排除有機會增強為輕度颱風，要持續關注。

氣象局表示，從路徑潛勢圖來看，TD23將持續朝巴士海峽接近，周日至周一間會偏北移動，屆時會最接近台灣，也會帶來較劇烈雨勢。

氣象局說，周六開始環流接近台灣，竹苗以北及東半部地區就會出現降雨，大台北山區及宜蘭地區有機會出現局部性豪雨；周日至下周一影響更劇烈，熱帶性低壓或是颱風環流加上東北季風影響，桃園以北、東半部要嚴防豪雨，東北部可能出現豪雨以上雨勢，不能掉以輕心；期間中南部地區也會轉為整天不定時局部陣雨的天氣。

中央氣象局發布基隆北海岸、台北市、新北市山區、宜蘭縣山區大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、台北市地區及新北市、宜蘭縣山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，明天桃園至嘉義、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。