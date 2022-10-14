大林慈濟醫院標靶真光刀四先進技術 肝癌四期患者緩解

58歲務農的曾先生，罹患肝腫瘤第四期，腫瘤大於10公分緊貼心臟，無法開刀，栓塞效果不佳，並有淋巴結轉移多次治療已絕望；大林慈濟醫院放射腫瘤科團隊應用標靶真光刀四大先進技術，包括腫瘤內增量放療、閉氣呼吸調控、影像導航及適應性放療，半年多後肝腫瘤緩解，3年來病情穩定重回工作崗位。

病患曾先生表示，之前因工作時會覺得比較累，檢查發現肝癌，經親友介紹到大林慈濟醫院治療，因為腫瘤壓迫器官，所以出現肚子脹、吃不下，腸胃不舒服的狀況，3年來病情穩定，更重回工作崗位。

放射腫瘤科醫師陳良政指出，第四期肝腫瘤的5年存活率不到2成且會不斷復發，曾先生的腫瘤有11至12公分，且位於心臟下面、胃的旁邊及食道中間的危險三角地帶，不管做電燒、栓塞的效果都很有限，且因為腫瘤的位置被肝、腸、胃、食道等器官環繞，不管是開刀、栓塞及電燒的風險都非常高，加上病人的呼吸、心跳起伏，是放療最困難的死角。

陳良政表示，在放射治療技術進步之前，原本病人只剩下口服標靶藥物的治療方式可以選擇，但光靠標靶藥，要讓腫瘤獲得完全控制，只有百分之一的機會，曾先生在做過兩次栓塞效果不佳後，改為嘗試放射治療加上口服標靶藥，成功讓癌細胞完全緩解，將百分之一的機會化為現實。

陳良政指出，肝臟、肺臟等器官的放射治療位置需要很精準，以免傷到周遭器官，但肺癌或肝癌腫瘤會受到呼吸移動影響，要精準治療非常困難，因此大林慈濟醫院放射腫瘤團隊發展多種呼吸調控相關的技術，曾先生在經過訓練後，可以配合在治療時閉氣，進行閉氣呼吸調控放射治療。