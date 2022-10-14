新北影響力系列／傅玲玉凝聚社區力量開創永續幸福家園

「社區發展是一項全體行動，居民對地方的情感就是成功動力」。汐止中正社區發展協會前理事長傅玲玉說，成功的社區營造，是必須讓居民清楚理解，這是為了自己及家人營造美好家園的行動，才有辦法持續走下去。

傅玲玉表示，汐止從前叫做水返腳，中正社區是水返腳最早開發的商業區。過去因受巴比倫、象神及納莉颱風接連重創，家園破碎，甚至被迫和水災畫上等號，讓當時身為里長的她決心以過去教美術的經驗，運用美學翻轉社區。

2011年納莉風災重創汐止時，她發動志工守護社區，號召居民參與認養環境行動，樹倒自己扶，樹毁自己修，捲起衣袖齊力清掃泥濘街道，即使經費不足，仍與居民設法進行綠美化，不但完成修復，更賦予社區過去沒有的生機活力。

傅玲玉致力災後重建，帶領社區志工同心營造社區，已在基隆河畔、茄苳溪畔完成150公尺綠色廊道、自然生態教學園區、社區小森林營造、茄苳溪堤綠化區，打造會呼吸的道路。

她說，投入社區營造初期很克難，是向居民募集家裡不要的樹苗綠美化基隆河沿岸，沒想到大家積極響應，提供的量差不多堆滿一噸半的小卡車。只是礙於基隆河畔屬於私有地，有些地主不願意提供，她們就先把周邊做漂亮一點，打動地主後來也要求一起變美。但她開出條件不能把私有地圍起來，一定要把空間開放出來，才能進行整體美化。

傅玲玉進一步要將這份美融合生態環境與基隆河，先向水利局借基隆河沿岸的地，再向林務局要樹苗栽種，為社區營造出多處綠色園區。然而樹多了，水的需求也變多，為解決水的問題，居民乾脆拿自家牛奶瓶裝水澆灌。如今小樹苗已經成樹又成林，當年協力的居民也垂垂老矣。

傅玲玉表示，這些老居民不時還會呼朋引伴舊地重遊，驕傲指其中一棵樹說「這是我種的喔」。有回導覽她發現有許多鳥類在這裡築巢，接著松鼠也來了，吸引不少人專程來參觀，自行車步道做好之後，訪客直誇這裡漂亮又涼快，志工聽了都很開心。

傅玲玉與居民、志工齊心協力重建家園，成功打造綠美化社區，屢獲國內低碳永續家園獎項，還代表台灣參加聯合國國際宜居社區比賽勇奪銅級獎。

但真正讓傅玲玉開心的，是社區老居民現在還會經常找她聊天，聊到當年擔任里長時，每天都在基隆河畔趴趴走，因不善打扮，又黑又瘦又難看，像個鄉巴佬一樣。居民率性可愛是讓她勇往直前、願意奉獻的動力。她的大兒子帶孫子回來在綠色廊道散步，看到志工、居民和母親感情如此的好，令他們感到安心。

不過，中正社區遍植樹木，光是澆灌一日就要用掉5、6噸水，為讓社區有足夠水源，她提出用呼吸道路蓄水，但因不懂得如何儲水，只能消極把雨水存到地層，不排到溝裡流失。

但植樹範圍實在太大了，路面上得放置很多水箱、蓄水容器，難看又不夠用，所以就想到放在水溝裡面。傅玲玉打造120公尺長的海綿道路，兩側箱涵連同路面下的碎石層，可儲水70公噸，只要轉開抽水開關即可供水，解決用水不足問題。