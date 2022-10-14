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周末東防豪大雨、西防顯著強陣風 氣象局示警：安全至上

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
明天起至下周一戶外行程請謹慎評估天氣狀況，避免沿海及海上活動。尤其東半部、北北基桃嚴防豪大雨，西半部和澎金馬慎防強陣風。本報資料照片
明天起至下周一戶外行程請謹慎評估天氣狀況，避免沿海及海上活動。尤其東半部、北北基桃嚴防豪大雨，西半部和澎金馬慎防強陣風。本報資料照片

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，明天起至下周一戶外行程請謹慎評估天氣狀況，避免沿海及海上活動。尤其東半部、北北基桃嚴防豪大雨，西半部和澎金馬慎防強陣風。

氣象局說，目前菲律賓東方海面至南海是大低壓帶，有許多流雲系消消長長。預估菲律賓東方的低壓系統，未來將逐漸發展並偏西朝巴士海峽行進，在周末起較接近台灣附近。

氣象局表示，無論它未來是否發展至颱風強度，受到此低壓加上東北季風影響，將為東半部地區和北北基桃帶來豪大雨，西半部地區及澎金馬帶來顯著強陣風。

明天低壓雲系逐漸北移，北部及東半部陣雨；中南部多雲，午後山區短暫雨；澎湖短暫雨，金、馬多雲。東北部地區及大台北山區注意豪雨，桃園以北、東部地區注意大雨。

氣象局說，周日低壓雲系漸接近，北部及東半部陣雨，越晚越明顯；中南部雲量增多，局部短暫雨；澎、馬短暫雨，金門多雲。東北部地區及大台北山區注意豪雨，桃園以北、花東地區注意大雨。

氣象局表示，周日晚起到下周一天氣最不穩定，北部及東半部陣雨，中南部短暫雨，澎、馬短暫雨，金門多雲。桃園以北、東半部地區及恆春半島注意豪雨，風力明顯增強，西半部風力將相當強勁。路樹、懸掛物、招牌等請提前加強固定，外出活動或機車騎士行車特別注意安全。

氣象局說，周末安排行程務必注意天氣預報，安全至上。避免前往高危險區域，如山區、溪河、海邊。強風豪雨皆易影響交通，行車用路務必注意安全。大量降雨區域易有土石崩落、低窪處淹水風險。風強浪大，請避免沿海、海上活動。

明天起至下周一戶外行程請謹慎評估天氣狀況，避免沿海及海上活動。尤其東半部、北北基桃嚴防豪大雨，西半部和澎金馬慎防強陣風。圖／取自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
明天起至下周一戶外行程請謹慎評估天氣狀況，避免沿海及海上活動。尤其東半部、北北基桃嚴防豪大雨，西半部和澎金馬慎防強陣風。圖／取自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
明天起至下周一戶外行程請謹慎評估天氣狀況，避免沿海及海上活動。尤其東半部、北北基桃嚴防豪大雨，西半部和澎金馬慎防強陣風。本報資料照片
明天起至下周一戶外行程請謹慎評估天氣狀況，避免沿海及海上活動。尤其東半部、北北基桃嚴防豪大雨，西半部和澎金馬慎防強陣風。本報資料照片

氣象局

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